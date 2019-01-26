Vurgun dizisi yayın tarihi belli oldu! Vurgun ne zaman başlıyor? İşte dizinin oyuncuları, konusu ve fragmanı…

Vurgun dizisi yayın tarihi belli oldu! Vurgun ne zaman başlıyor? İşte dizinin oyuncuları, konusu ve fragmanı…

Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın başrollerde oynadığı Vurgun yayın tarihi belli oldu. FOX TV'de yayınlanacak Vurgun dizisi yayın tarihi ve konusu haberimizin içerisinde yer alıyor.

FOX TV'de yayınlanacak olan ve yapımcılığını GOLD Film’in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı, Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Vurgun yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’ın paylaştığı Vurgun dizisinin kadrosunda Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan gibi usta isimler de yer alıyor. İşte Vurgun dizisinin yayın tarihi…

VURGUN YAYIN TARİHİ

Vurgun dizisi 6 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak.

VURGUN DİZİSİ KONUSU

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur'un kaleme aldığı ‘'Vurgun” dizisi, 10 yıl sonra komadan uyanan Kemal’in eşi ve Reyhan'ın hikayesini anlatıyor.