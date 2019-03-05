Vurgun dizisinin konusu ve oyuncuları: Vurgun dizisinde kim kimdir?

Geniş oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizi Vurgun yeni sezonda ekrana gelmeye başladı. İlk bölümünden itibaren oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Vurgun dizisi oyuncuları kimler?

Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın başrollerde oynadığı Vurgun çarşamba akşamları yayınlanıyor. FOX TV'de yayınlanan olan ve yapımcılığını GOLD Film’in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı, Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Vurgun dizisini konusu ne? Oyuncuları kimler?

VURGUN DİZİSİNİN KONUSU

Aşık olduğu karısı Reyhan ve oğluyla beraber çok mutlu bir hayat yaşayan Kemal Vardar, oğlunun ikinci yaş gününü kutladıkları gece aklına takılan bir iş için uyanır ve sahip olduğu fabrikaya gider. Ancak o andan itibaren onun ve etrafındaki herkesin hayatı geri dönülmeksizin değişecektir. Kemal şirkette çıkan bir yangın sonucu büyük bir kaza geçirir. Başına gelen korkunç kaza onu komaya hapsederken karısı ve etrafındaki herkesi derin bir yasa boğar. Doktorlar Kemal’in tıbben öldüğünden emindirler. Kemal kazasının ardındaki büyük sır perdesiyle beraber derin bir uykuya dalar. Kemal yıllarını komada geçirirken, karısı Reyhan, ortağı Vedat, kardeşi Turan ve yakınları yaşamaya devam etmek zorundadır.

Kemal’e komada kaldığı süre boyunca Asya hemşire çiçek gibi bakmıştır. Öyle ki hastanede çalışan herkes onun bu ilgisinin altındaki gerçeği merak etmektedir. Bir gün Asya hemşire Kemal Vardar’ın durumunda bir farklılık hisseder ve sonunda Kemal komaya girdikten 10 yıl sonra büyük bir mucizeyle uyanır. Ancak Kemal’in öldüğü ve etrafındakilerin yaşadığı bu 10 yılın sonunda onu hayalindeki gibi bir kavuşma beklememektedir. Kemal’in her şeyden habersiz uyuduğu onca yılda kim bilir sırtına kaç bıçak saplanmıştır…

VURGUN DİZİSİNİN OYUNCULARI: DİZİDE KİM KİMDİR?

Erkan Petekkaya- Kemal Vardar

Kemal Vardar, Vardar Holdingin hissedarı. Ankara Üniversitesi Mühendislik fakültesi mezunu. Varlıklı bir ailede doğmuş büyümüş olmasına rağmen son derece görgülü ve mütevazi. Hayatına ve inandıklarına aşkla bağlı, erdemli, sadık, sadece çevresince değil herkes tarafından sevilen, sayılan biri. Onun olanı fazlasıyla sahiplenen, kanat geren kimseleri yaklaştırmayan bir yapısı var. Ayakları yere basar, sorumluluk sahibidir ancak yeri geldiğinde ayağınızı yerden kesecek kadar özgürdür. Karşısındakilerin özgürlük alanlarına da saygılıdır.

Erkan Petekkaya Kimdir?

Erkan Petekkaya, 10 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğdu. 1993 yılında girdiği Kültür Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Tiyatroları’nda 12 yıl kadrolu sanatçı olarak çalıştıktan sonra Beyaz Gelincik dizisinin çekimleri devam ederken Devlet Tiyatroları’ndan istifa etti. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteriyle başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” dalında aday gösterildi. 2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik, 2007 yılında Sessiz Fırtına, 2008’de Son Bahar, 2010 yılında ise Hanımeli Sokağı adlı dizide oynadı. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırdı. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir baba rolünde oldukça başarılı bir oyunculuk sergiledi. 2007-2008 döneminde Sessiz Fırtına, 2008'de Son Bahar, 2012’de Dila Hanım, 2014-2017 yılları arasında ise Paramparça dizisiyle izleyici karşısına çıktı. 2017’de yine bir FOX dizisi olan Kayıtdışı’nda rol alan Petekkaya, şimdilerde Vurgun isimli yapımla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Deniz Çakır- Reyhan Vardar

Reyhan Kemal Vardar’ın eski karısı. Kemal’in ortağı Vedat’la evli. İki çocuk annesi. Oğlu Kerem ilk evliliği ve büyük aşkı olan Kemal’den, kızı Duru ise ikinci eşi Vedat’tandır. İstanbul Üniversitesi İktisat mezunu. Eski hostes, yurtdışına öğrenci danışmanlığı yapan bir şirketin sahibi. Aynı zamanda atölyesinde hobisi olan lambalar yapmakta. Adaletli, tutkulu, merhametli, çekici, fedakar.

Deniz Çakır Kimdir?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimi olan Kadın İsterse dizisinde, Alev rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergiledi ve oldukça ses getirdi. Oyuncu, rol aldığı diziler dışında seslendirme çalışmaları yaptı ve sinema filmlerinde oynadı. Son olarak 2015 yılında başlayan ve günümüzde hala devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli yapımda rol alan Deniz Çakır, 2018 yeni sezon öncesi diziden ayrıldı. Oyuncu, FOX’un yeni dizisi Vurgun’da Reyhan isimli karakteri canlandıracak.

Emre Kınay-Vedat

Kemal’in ortağı. Reyhan’ın kocası. Kemal’in öz oğlu Kerem’i kendi evladı gibi büyütmüş, benimsemiş. Karısına deli gibi aşık bir adamdır. Hayatı her şeyi elde etmek üzerine algılayan Vedat, Reyhan’la evlendiğinde ona da sahip olabileceğini düşünmüştür. Ancak Reyhan’ı hiçbir zaman tam anlamıyla elde edememek onun hayattaki en büyük sınavıdır.

Emre Kınay Kimdir?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kınay, oyunculuk hayatına konservatuvarda öğrenciyken önce Devlet Tiyatroları İstanbul’da W. Shakespeare’in Fırtına adlı oyunu ile basladı. Hemen ardından Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda, ardından da Dostlar Tiyatrosu’nda Paola Coelho’nun eseri olan “Simyacı” adlı oyun için çalıştı. Televizyon kariyerinin başlangıcı “Yüzleşme” adlı diziyle oldu. 1999 yılında, “Yılan Hikayesi” adlı dizide Erkan karakteri ile yer aldı. 2003 yılında “İnşaat” adlı filmde “Ali” karakterini canlandırdı. 2005 yılında, Duru Tiyatro’yu kuran başarılı oyuncu, 2006-2008 yıllarında yayınlanan “İki Aile” adlı dizide Oğuz Karaman karakterine hayat vermiş, ardından 2009 yılında Aile Reisi, 2010 yılında Sensiz Yaşayamam, 2010-2011 döneminde Düriye’nin Güğümleri adlı yapımlar ile kariyerine devam etmiştir. 2009 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün ses getiren filmi “Güneşi Gördüm”de Musto karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 sezonunda Altan Dönmez in yönettiği “Güneşi Beklerken” yılın en ses getiren yapımlarından biri oldu. Gani Müjde ile yaptığı “Sil Baştan” adlı dizisinin ardından 2015-2016 sezonunda Evrim Alasya ve şimdilerin tanınan oyuncuları olan genç bir kadro ile “Güneşin Kızları” adlı dizide Haluk Mertoğlu adlı karaktere hayat vermiştir. Kınay son olarak 2017 yılında “Kara Yazı” ve “Sevda’nın Bahçesi” adlı dizilerde yer almış ve Bedran Güzel’in yönettiği “Yol Arkadaşım” adlı sinema filminde Fevzi karakterini canlandırmıştır. Halen Duru Tiyatro’nun genel sanat yönetmenliğini yürüten sanatçı 2 sezondur Evrim Alasya ile birlikte kapalı gişe oynadığı Sam Bobrick’in yazdığı “İki Bekar” adlı müzikalde ve 22. İKSV Tiyatro Festivali’nde Türkiye premierini yapan Graham Farrow’un “YÜZLEŞME“ adlı oyununu sürdürmektedir. Geçen yıl Birlesik Krallık’ta kurduğu tiyatro için de çalışmalarını sürdüren sanatçının 14 yaşında Duru adında da bir kızı vardır. Oyuncu, FOX’un yeni dizisi Vurgun ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.