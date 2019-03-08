Vuslat 10. yeni bölüm 2. fragman: Büyük taşlar yerinden oynadı! (Vuslat yeni bölüm fragmanı izle)

Vuslat 10. yeni bölüm 2. fragman bugün seyirci karşısına geçti. Yeni fragmanda; Tahsin'i ziyarete gelenler "Yukarıdan kesin emir aldık, saati istiyorlar" diyor. Aziz saatin kerametini öğrenmeye çalışırken, Salih Baba, kendisine gelen bir zarftan çıkardığı notu okur ve "Büyük taşlar yerinden oynamış Çakal" der. Tahsin Gülten'i "Kerem geçmişi deşecek" diyerek uyarıyor. İşte Vuslat 10. yeni bölüm fragmanları...

VUSLAT 10. BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 9. BÖLÜM ÖZETİ…

Altan’ın ameliyat masasında kalbi durur. Doktorlar onu geri döndürmek için şok verirler ancak verilen her şokta umutlar da tükenmektedir. DışarIda Azizi, Feride, Salih, Meczup Abdullah ve diğerleri ondan gelecek ümitli bir haberi beklemektedir.

FERİDE: ADIMINI ATTIĞIN HER YERDE KAN VAR AZİZ!

Feride’nin yaşanan son olayla birlikte sinirleri tamamen boşalmıştır. Aziz’e dönerek,”Ben senden kurtulmaya çalıştıkça daha da batıyorum. Seni tanıdığım ilk günden bu yana darmadağın oldum. Evimiz yuvamız dağıldı. Ailecek olduğumuz her yeri yakıp yıkıyorsunuz. Adımını attığın her yerde kan var Aziz. Lütfen bizi sizden kurtarın artık” der. Feride’nin bu sözleri Aziz’in canını çok yakar.

AZİZ’DEN KEREM’E GÖZDAĞI

Aziz, Feride’nin güvenini ve sevgisini kazanmak için ne yapacağını düşünür. Kerem’i karşısına alan Aziz, ondan çocukları rahat bırakmasını ister. Kerem için Aziz’in bu isteği bir anlam ifade etmez. Kerem rahat bırakmayacağını söylediğinde ise Aziz, “Beni zorlama, canını çok yakarım paramparça olursun” diyerek gözdağı verir.

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KEREM’E BÜYÜK ŞOK!

Kerem’in “Canımı bir yaksana ya” sözleri Aziz’i çıldırtır. Kerem’e “Anneni ve babanı babam öldürdü” der. Duydukları karşısında Kerem şok geçirir. Kerem için artık Tahsin’den intikam almak zamanı gelmiştir. Aziz’den öğrendikleriyle paramparça olan Kerem, Tahsin’e “Benim annemle babamın gerçek ismi ne?” diye sorar. Tahsin hiç beklemediği bu soru karşısında afallar ve ne diyeceğini bilemez.

MADAM ANETA HASTANEDEN KAÇIYOR

Bu arada Madam Aneta kaçırılan kızı Alice’i bulmak için hastaneden firar eder. Sultan, Salih Baba’nın yanına gelir. Alice’in kim olduğunu merak eden Sultan’a Salih Baba, Alice’in Madam Aneta’nın gerçek kızı olduğunu anlatır. Sultan’da “Asıl isteğinin Alice’i bulup getirmek olduğunu söyler.