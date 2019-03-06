Vuslat 10. yeni bölüm fragmanı: Perihan, Kerem’e istediğini verecek mi?

Vuslat 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve şaşırtan ayrıntılar dikkat çekti. Perihan'ın Kerem'e telefonda söylediği "Sana en çok istediğin şeyi vereceğim " sözü Vuslat 10. bölüm fragmanında damga vurdu. Vuslat dizisi 9. son bölümde ise; Feride, Aziz'le yüzleşiyor ve onu şoke eden sözler sarf ediyor. Aziz yaşananlardan dolayı sorumlu tuttuğu Kerem'e göz dağı veriyor. Kerem hayatının en acı gerçeği ile yüzleşiyor. Altan'ın ameliyatı sürerken birden kalbi duruyor. Doktorlar onu geri döndürebilmek için çabalarken dışarıda bekleyen Aziz ve mahalleli endişe içinde gelecek haberi bekliyor. Yalçın, Korkmazer Ailesi'ni tutuklamak için deliller ararken Feride'yi de Aziz'den korumaya çalışıyor. İşte Vuslat 10. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

Vuslat 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Vuslat 9. son bölümde; Kerem Aziz'in tehditlerine aldırış etmezken ondan duyduğu gerçekle darmadağın oluyor. Gerçek babası ve annesinin kim olduğunu soran Kerem'e Tahsin'in vereceği cevap merak ediliyor. Ameliyatta olan Altan'ın durumu her saniye kritik bir aşamaya geliyor. Aziz, Feride'nin güvenini ve sevgisini tekrar kazanmak için harekete geçiyor. Nehir, karşısındaki en büyük tehlikelerden biri olarak gördüğü Feride'yi alt etmek için yanına Ceylan'ı alıyor ve ikili arasındaki gerilim gitgide artıyor. Peki Vuslat son bölümde başka neler oldu?

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 9. BÖLÜM ÖZETİ…

Altan'ın ameliyat masasında kalbi durur. Doktorlar onu geri döndürmek için şok veririler ancak verilen her şokta umutlar da tükenmektedir. Dışarda Azizi, Feride, Salih, Meczup Abdullah ve diğerleri ondan gelecek ümitli bir haberi beklemektedir.

AZİZ'DEN KEREM'E GÖZDAĞI

Aziz, Feride'nin güvenini ve sevgisini kazanmak için ne yapacağını düşünür. Kerem'i karşısına alan Aziz, ondan çocukları rahat bırakmasını ister. Kerem için Aziz'in bu isteği bir anlam ifade etmez. Kerem rahat bırakmayacağını söylediğinde ise Aziz, “Beni zorlama, canını çok yakarım paramparça olursun” diyerek gözdağı verir.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

FERİDE: ADIMINI ATTIĞIN HER YERDE KAN VAR AZİZ!

Feride'nin yaşanan son olayla birlikte sinirleri tamamen boşalmıştır. Aziz'e dönerek,”Ben senden kurtulmaya çalıştıkça daha da batıyorum. Seni tanıdığım ilk günden bu yana darmadağın oldum. Evimiz yuvamız dağıldı. Ailecek olduğumuz her yeri yakıp yıkıyorsunuz. Adımını attığın her yerde kan var Aziz. Lütfen bizi sizden kurtarın artık” der. Feride'nin bu sözleri Aziz'in canını çok yakar.

KEREM'E BÜYÜK ŞOK!

Kerem'in “Canımı bir yaksana ya” sözleri Aziz'i çıldırdır. Kerem'e “Anneni ve babanı babam öldürdü” der. Duydukları karşısında Kerem şok geçirir. Kerem için artık Tahsin'den intikam almak zamanı gelmiştir. Aziz'den öğrendikleriyle paramparça olan Kerem, Tahsin'e “Benim annemle babamın gerçek ismi ne?” diye sorar. Tahsin hiç beklemediği bu soru karşısında afallar ve ne diyeceğini bilemez.

MADAM ANETA HASTANEDEN KAÇIYOR

Bu arada Madam Aneta kaçırılan kızı Alice'i bulmak için hastaneden firar eder. Sultan, Salih Baba'nın yanına gelir. Alice'in kim olduğunu merak eden Sultan'a Salih Baba, Alice'in Madam Aneta'nın gerçek kızı olduğunu anlatır. Sultan'da “Asıl isteğinin Alice'i bulup getirmek olduğunu söyler.