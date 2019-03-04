Vuslat 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem hayatının en acı gerçeği ile yüzleşiyor! (Vuslat 9. Son bölüm izle)

Vuslat 9. Son bölümü yayınlandı. Vuslat dizisi son bölümde; Altan'ın ameliyatı sürerken birden kalbi duruyor. Doktorlar onu geri döndürebilmek için çabalarken dışarda bekleyen Aziz ve mahaleli endişe içinde gelecek gaberi bekliyor. Feride, Aziz'le yüzleşiyor ve onu şoke eden sözler sarf ediyor. Aziz yaşananlardan dolayı sorumlu tuttuğu Kerem'e göz dağı veriyor. Kerem hayatının en acı gerçeği ie yüzleşiyor. Yalçın, Korkmazer Ailesi'ni tutuklamak için deliller ararken Feride'yi de Aziz'den korumaya çalışıyor. Peki Vuslat 10. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

Vuslat 9. son bölümü ile bu akşam TRT1'de yayınlandı. Yayınlanan Vuslat son bölümde; Kerem Aziz’in tehditlerine aldırış etmezken ondan duyduğu gerçekle darmadağın oluyor. Gerçek babası ve annesinin kim olduğunu soran Kerem’e Tahsin’in vereceği cevap merak ediliyor. Ameliyatta olan Altan’ın durumu her saniye kritik bir aşamaya geliyor. Aziz, Feride’nin güvenini ve sevgisini tekrar kazanmak için harekete geçiyor. Nehir, karşısındaki en büyük tehlikelerden biri olarak gördüğü Feride’yi alt etmek için yanına Ceylan’ı alıyor ve ikili arasındaki gerilim gitgide artıyor. Peki Vuslat son bölümde başka neler oldu? Vuslat 10. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

VUSLAT 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat 10. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 9. BÖLÜM ÖZETİ…

Altan’ın ameliyat masasında kalbi durur. Doktorlar onu geri döndürmek için şok veririler ancak verilen her şokta umutlar da tükenmektedir. Dışarda Azizi, Feride, Salih, Meczup Abdullah ve diğerleri ondan gelecek ümitli bir haberi beklemektedir.

FERİDE: ADIMINI ATTIĞIN HER YERDE KAN VAR AZİZ!

Feride’nin yaşanan son olayla birlikte sinirleri tamamen boşalmıştır. Aziz’e dönerek,”Ben senden kurtulmaya çalıştıkça daha da batıyorum. Seni tanıdığım ilk günden bu yana darmadağın oldum. Evimiz yuvamız dağıldı. Ailecek olduğumuz her yeri yakıp yıkıyorsunuz. Adımını attığın her yerde kan var Aziz. Lütfen bizi sizden kurtarın artık” der. Feride’nin bu sözleri Aziz’in canını çok yakar.

AZİZ’DEN KEREM’E GÖZDAĞI

Aziz, Feride’nin güvenini ve sevgisini kazanmak için ne yapacağını düşünür. Kerem’i karşısına alan Aziz, ondan çocukları rahat bırakmasını ister. Kerem için Aziz’in bu isteği bir anlam ifade etmez. Kerem rahat bırakmayacağını söylediğinde ise Aziz, “Beni zorlama, canını çok yakarım paramparça olursun” diyerek gözdağı verir.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

KEREM’E BÜYÜK ŞOK!

Kerem’in “Canımı bir yaksana ya” sözleri Aziz’i çıldırdır. Kerem’e “Anneni ve babanı babam öldürdü” der. Duydukları karşısında Kerem şok geçirir. Kerem için artık Tahsin’den intikam almak zamanı gelmiştir. Aziz’den öğrendikleriyle paramparça olan Kerem, Tahsin’e “Benim annemle babamın gerçek ismi ne?” diye sorar. Tahsin hiç beklemediği bu soru karşısında afallar ve ne diyeceğini bilemez.



MADAM ANETA HASTANEDEN KAÇIYOR

Bu arada Madam Aneta kaçırılan kızı Alice’i bulmak için hastaneden firar eder. Sultan, Salih Baba’nın yanına gelir. Alice’in kim olduğunu merak eden Sultan’a Salih Baba, Alice’in Madam Aneta’nın gerçek kızı olduğunu anlatır. Sultan’da “Asıl isteğinin Alice’i bulup getirmek olduğunu söyler.