Vuslat 11. yeni bölüm 2. fragman: Aziz yeni bir savaşa giriyor! (Vuslat yeni bölüm fragmanı izle)

Vuslat 11. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan 2. fragmanda; Kerem, Feride'ye Aziz ile Nehir'in nişanlanacağı haberini veriyor. Perihan, Nehir'e "Aziz köşeye sıkışınca mecburen evet diyecek. Biz de yeniden doğacağız" diyor. Kerem Yalçın'a giderek, dosyadaki resimlerdeki kişileri abisinin öldürdüğünü itiraf ediyor. Aziz ise huzur için öfkesinden güç alıp yeni bir savaşa giriyor. İşte Vuslat 11. yeni bölüm fragmanları...

VUSLAT 11. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

VUSLAT 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 10. BÖLÜM ÖZETİ…

Aziz işyerinde köstekli saatin arka kapağını açtığında Mehmet Şefik Korkmazer 1945 yazısını görür. Köstekli saatler ile ilgili olarak Salih’in sözlerini hatırlar. Soluğu Salih Baba’nın dükkanında alır. Salih’in dükkanında Feride’ye rastlayan Aziz, elindeki saati Salih’e uzatır. Sati gören Feride hayretler içerisinde kalır. Salih’ten bir açıklama bekleyen Aziz’e Salih’in cevabı ise “cevap her zaman avucumuzun içindedir, gözümüzün önündedir” şeklinde olur. Aziz saat ve broş ile ilgili bağlantının ne olabileceğini düşünmeye başlar.

TAHSİN ZOR DURUMDA

Kerem annesi ve babası ile ilgili izler ararken Tahsin onun geçmişi deşmesine mani olmak ister. Kerem’in onu köşeye sıkıştırması ve oyunları ile zor durumda kalan Tahsin ise Gülten’i Kerem’in planları ile ilgili uyarır. Bu arada Perihan ailesinini itibarını korumak istemektedir. Kerem’i telefonla arar. Kerem’e şirketteki hisseleri karşılığında bir anlaşma teklif eder. Kerem’i telefonlar arar. Kerem’e ailesi ile ilgili bilgiler vereceğini söyleyerek, “İstediğini vereceğim. Hem de en çok istediğin şeyi” der. Kerem şok olur. Kerem ile buluştuklarında ona bir dosya verir. Perihan gittikten sonra dosyayı açan Kerem bir fotoğraf bulur. Fotoğrafta yıllar önce ölen annesi ve kendisi vardır. Kerem gözyaşı döker.

KAMERA KAYITLARI YALÇIN’IN ELİNDE

Bu arada Aziz, Feride ile karşılaştıkları gece yaşanan kötü olayların kamera kayıtlarının bulunduğu vep telefonunu ona verir. Feride, Aziz ve Korkmazer ailesinin açığını arayan Yalçın’a o gece ile ilgili kamera kayıtlarının olduğunu söyler. Yalçın şirkete gelir. Feride gözyaşları içerisinde telefonu Yalçın’a teslim eder.