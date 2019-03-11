Vuslat 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem Tahir’in kabusu oluyor! (Vuslat 10. son bölüm izle)

Vuslat 10. son bölümü yayınlandı. Vuslat dizisi son bölümde; Aziz dedesinden kalan köstekli saatle ilgili cevapları öğrenmek istiyor. Salih Baba'nın cevabı ile yaşadıklarının bir tesadüf olmadığının farkına varıyor. Feride, kamera kayıtlarını Yalçın'a veriyor. Kerem annesi ve babası ile ilgili gerçeklerin peşine düşerken Perihan'ın teklifi ile şoke oluyor. Tahsin Kerem'in yapabileceklerini fark ederek önlem almaya çalışıyor. Feride'nin Aziz'e gözyaşları içerisinde onun için hissettiklerini açıkladığı bölümler duygusal anların yaşanmasına sebep oluyor. Peki Vuslat 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

Vuslat 10. son bölümü ile bu akşam TRT1'de yayınlandı. Yayınlanan Vuslat son bölümde; Aziz dedesinin köstekli saatinin gizlerini çözebilmek adına çareyi Salih Baba’da görüyor. Salih’in dükkanına gittiğinde Feride ile karşılaşır. Elindeki saati Salih’e uzattığında Feride çok şaşırıyor. Yalçın Feride’den aldığı kamera kayıtlarından önemli bilgilere ulaşıyor. Kerem yıllar sonra annesinin onunla birlikte çekilmiş fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamıyor. Tahsin kendisini köşeye sıkıştıran ve türlü oyunlarla canından bezdiren Kerem’in geçmişi deşmesine mani olmaya çalışıyor. Kerem’in işbirlikçisi Nehir de şirket ile ilgili planlarını devreye sokuyor. Peki Vuslat son bölümde başka neler oldu? Vuslat 11. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

VUSLAT 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat 11. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 10. BÖLÜM ÖZETİ…

Aziz iş yerinde köstekli saatin arka kapağını açtığında Mehmet Şefik Korkmazer 1945 yazısını görür. Köstekli saatler ile ilgili olarak Salih’in sözlerini hatırlar. Soluğu Salih Baba’nın dükkanında alır. Salih’in dükkanında Feride’ye rastlayan Aziz, elindeki saati Salih’e uzatır. Sati gören Feride hayretler içerisinde kalır. Salih’ten bir açıklama bekleyen Aziz’e Salih’in cevabı ise “cevap her zaman avucumuzun içindedir, gözümüzün önündedir” şeklinde olur. Aziz saat ve broş ile ilgili bağlantının ne olabileceğini düşünmeye başlar.

TAHSİN ZOR DURUMDA

Kerem annesi ve babası ile ilgili izler ararken Tahsin onun geçmişi deşmesine mani olmak ister. Kerem’in onu köşeye sıkıştırması ve oyunları ile zor durumda kalan Tahsin ise Gülten’i Kerem’in planları ile ilgili uyarır. Bu arada Perihan ailesinini itibarını korumak istemektedir. Kerem’i telefonla arar. Kerem’e şirketteki hisseleri karşılığında bir anlaşma teklif eder.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

Kerem’i telefonlar arar. Kerem’e ailesi ile ilgili bilgiler vereceğini söyleyerek, “İstediğini vereceğim. Hem de en çok istediğin şeyi” der. Kerem şok olur. Kerem ile buluştuklarında ona bir dosya verir. Perihan gittikten sonra dosyayı açan Kerem bir fotoğraf bulur. Fotoğrafta yıllar önce ölen annesi ve kendisi vardır. Kerem gözyaşı döker.

KAMERA KAYITLARI YALÇIN’IN ELİNDE

Bu arada Aziz, Feride ile karşılaştıkları gece yaşanan kötü olayların kamera kayıtlarının bulunduğu vep telefonunu ona verir. Feride, Aziz ve Korkmazer ailesinin açığını arayan Yalçın’a o gece ile ilgili kamera kayıtlarının olduğunu söyler. Yalçın şirkete gelir. Feride gözyaşları içerisinde telefonu Yalçın’a teslim eder.