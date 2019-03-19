Vuslat 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz’e darbe üstüne darbe! (Vuslat 11. Son bölüm izle)

Vuslat 11. Son bölümü yayınlandı. Vuslat dizisi son bölümde; Kerem Perihan'dan aldığı dosyada geçmişi ile ilgili en önemli belgeye ulaştıktan sonra intikam için daha çok bileniyor. Perihan Aziz'i Nehir ile nişanlamaya karar verirken, Nehir ise Kerem ile birlikte Aziz'e yeni bir oyun oynar. Aziz arka arkaya yaşadığı kötü olaylardan dolayı çok zor duruma düşerken çareyi Salih Baba'yı ziyaret etmekte buluyor. Vuslat 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı...

Vuslat 11. son bölümü ile bu akşam TRT1'de yayınlandı. Yayınlanan Vuslat son bölümde; Kerem Aziz ve Korkmazer ailesinden intikam almak için yeni bir plan yapıyor. Karakola giderek Yalçın’a şok bir teklite bulunuyor. Feride videoyu Yalçın’a teslim etmekten vazgeçerken Aziz’in Nehir ile nişanlanacağını öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşıyor. Fırat Aneta’yı eve getirirken, Sultan ise Kerem’in annesi ile birlikte çekilmiş fotoğraftaki kişinin kim olduğunu merak ediyor. Peki Vuslat son bölümde başka neler oldu? Vuslat 11. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler? İşte Vuslat 12. yeni bölüm fragmanı…

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 11. BÖLÜM ÖZETİ…

Kerem’in Perihan’ın tüm şartlarını kabul ederek annesi ile ilgili dosyayı alır. Dosyada annesi ile birlikte çekilmiş fotoğraf onu çok duygulandırır. Gözyaşları içerisinde resmi öper. Kerem’in annesi ile birlikte olduğu fotoğrafı Sultan da görür. Sultan, Madam Anet’in kaybolan kızı Alice’nin kaybolmadığını anlar. Ancak nerede olduğu sorusu kafasını karıştırır.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Feride kamera kayıtlarının olduğu cep telefonundan görüntüleri Yalçın ile birlikte izler. Kayıtlardaki görüntüler ikisinin de haytretler içerisinde kalmasına neden olur. Kayıtlardaki bir kadının “kimsin sen?” sorusu üzerine Yalçın, Feride’ye bakar. Feride’nin nutku tutulmuştur. Bu sırada Aziz Altan ile birlikte bir villaya gelir. İçerde ameliyathaneye dönüştürülmüş bir odada yatan kişiyi görünce şoke olur. Bu kişi Kerem ile birlikte kavga ettikleri ve onu öldürmek üzereyken son bir hamleyle tekme atarak öldürdüğü kişidir.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

Aziz evden taşınma karar alınca Perihan çılgına dönüyor. Bu arada Aziz babası Tahsin’e “canımı yakarsan canını yakarım ” diyerek ona gözdağı veriyor. Kerem ise gerçeklerin peşinde koşmaktan vazgeçmiyor. Tahsin’i köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Tahsin sonunda Kerem’e “daha ne kadar ileri gideceksi, ne istiyorsun” diyerek isyan eder.

PERİHAN’IN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

Perihan Aziz’in evden ayrılma kararı sonrası Nehir ile nişanlanmasına karar veriyor. Aziz’i buna razı edecek planı da hazırdır. Nehir’e telefonda “Tek bir telefonumla harekete geçecek. Sen de hazırlıklı ol” diyerek uyarır. Bu arada Kerem Perihan’in Aziz’,i Nehir ile nişanlayacağını Feride’ye haber verir. Feride duyduklarına inanamaz.