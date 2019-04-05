Vuslat 13. yeni bölüm 2. fragman: Salih Baba’nın gizemli ziyaretçisi! (Vuslat 13. yeni bölüm fragmanı izle)

Vuslat 13. yeni bölüm 2. fragman bugün seyirci karşısına çıktı. TRT1'de yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Feride "neden ben" diye soruyor, Aziz ise "gerçek sevginin sebebe ihtiyacı yoktur" diye cevap veriyor. Tahsin Aziz'e birşey söyleyemezsin diyor. Aziz söylenecek bir şeyin kalmadığını söyleyerek evi terk ediyor. Perihan Aziz'in gidişiyle perişan oluyor. Salih Baba'nın dükkanında neler olduğu ise merak ediliyor... İşte Vuslat 13. yeni bölüm fragmanları...

VUSLAT 13. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI



VUSLAT 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 12. BÖLÜM ÖZETİ…

Tahsin, Perihan’a kendi parasıyla savaş mı açtıklarını sorar. Perihan ne demek istediğini sorduğunda ise Tahsin “hiç” diyerek arkadsını dönüp gider. Perihan arkasından “çok rahat görünüyorsun” dediğinde Tahsin de “evet, sen batırdın sen çıkaracaksın Perihan” der. Perihan ona yardım etmek zorunda olduğunu çünkü ailesini bir arada tutmaya çalıştığını söyler.

AZİZ RÜYA GÖRÜYOR

Salih Baba, dükkanında Meczup Abdullah ile birlikte Aziz’in rüyadan uyanmasını beklemektedir. Aziz gördüğü rüyada bir inşaatın iskelesinin çöktüğünü görürü. Üstü başı toz toprak içinde nefes nefesedir. Neler olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Bu sırada bulunduğu yerden içeri sızan ışık dikkatini çeker. Işığın kaynağına baktığında kendisini bir partide bulur.

AZİZ: BANA HALA İNANIYOR MUSUN?

Bu sırada yeter diyerek kabusundan uyanır. Meczup Abdullah yanına gelerek ona bir bardak su uzatır. Suyu kana kana içer. Aziz aşağı Salih’in yanına iner. Abdullah onu sessiz şekilde seyretmektedir. Aziz yüzünde bir mutluluk ifadesiyle dükkandan ayrılır. Yolda Feride’yi arar. Ona kendisine hala inanıp inanmadığını sorar. Feride inandığını söyler. Aziz ona elindeki kayıtla ne yapmak istiyorsa onu yapmasını ister. Feride “emin misin?” dediğinde ona doğru olanı hemen yapmasını söyler. Feride gözyaşlarına boğulur.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

FERİDE TELEFONU VERİYOR

Yolda Aziz’i Nehir aramıştır. Ona bıraktığı mesajda annesi ve babasıyla birlikte yemeğe çıktıklarını mesajı alır almaz onu aramasını ister. Aziz her şeyi anlamıştır. Nehir’i arar yolda olduğunu oraya geleceğini söyler. Ardından da “Madem savaş istiyorsunuz, savaşalım” der. Bu arada karakola gelir. Yalçın’a kayıtların olduğu telefonu teslim eder.

YALÇIN’I ŞOKE EDEN HABER

Aziz yemeğe gelir. Nehir’e çok sıcak davranır. Nehir çok şaşırmıştır ama Aziz’in keyfi yerine gelmiştir. Aziz huzur için öfkesinden güç alıp yeni bir savaşa giriyor. Kerem’in suçsuz olduğuna inanmak isteyen Yalçın Altan’ı telefonla arar. Altan, Aziz’in öldürdüğü zannedilen adamların yaşadığını Aziz’in katil olmadığını söyler. Yalçın duydukları karşısında oldukça şaşırır.

TAHSİN’İ BİTİREN TELEFON

Aziz, Yalçın’a Altan’ın ona söylediklerinden sonra yapması gereken neyse onu yapmasını ister. Yalçın Aziz’e aklanması için elinden ne gelirse yapacağı sözünü verir. Bu arada Tahsin Yalçın’ı ortadan kaldırmak için talimatını verir. Onun bir trafik kazasında ölmesini ister. Tahsin’i yolda kızı Sultan arara ve Yalçın ile birlikte arabayla geldiklerini söyler. Tahsin donup kalır. Yaşadığı şokun etkisiyle yere yığılır.

FIRAT VURULUYOR

Kerem planlarının suya düşmesinden endişelenir ancak çok daha şeytani başka bir planı vardır. Ona göre Aziz bir katildir ve öyle kalmalıdır. Bunun için Aziz’in kavga sırasında yaraladığı ve yaşam mücadelesi veren Şükrü’nün yerini öğrenir onu yastıkla boğmaya çalışır. Ancak Şükrü Kerem'in elinden kurtulur. Bu esnada Kerem'in adamları Şükrü'yü kurtarmak için gelen Fırat'ı vurur.