Fırat ile Sultan hayata tutunabilecek mi? Vuslat 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Vuslat 12. son bölüm izle)

Vuslat 12. son bölümü yayınlandı. Vuslat dizisi son bölümde; Aziz'in suçsuz olduğuna inanmak isteyen Yalçın Altan'ı arıyor. Altan adamların yaşadığını ve Aziz'in katil olmadığını söylüyor. Kerem'in Şükrü'yü öldürme planları suya düşerken Şükrü'yü kurtarmak için gelen Fırat'ın başına talihsiz bir olay geliyor. Nehir Aziz ile evlenme planları yaparken bu kez kullandığı kişi Ceylan oluyor. Peki Vuslat 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

VUSLAT 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Vuslat 12. son bölümü ile bu akşam TRT1'de yayınlandı. Yayınlanan Vuslat son bölümde; Aziz’i hapse attırmak için her türlü kötülüğü yapan Kerem bu kez başarılı olamıyor. Şükrü’yü öldürmek için harekete geçiyor ancak olayların seyri hiç beklediği gibi olmuyor. Şükrü’yü kurtarmak isteyen Fırat vuruluyor. Aziz ile evlenmek için Perihan ile birlikte planlar yapan Nehir uysal bir kedi gibi onun peşinde dolanırken Ceylan’ı planlarının içine dahil ediyor. Sultan, Aneta’nın kızını bulmaya karalıdır ve bu konuda yardım almak için Salih Baba’nın yanına gidiyor. Tahsin’in Yalçın’ı öldürme talimatının ardından aldığı telofon yere yığılmasına neden oluyor. Peki Vuslat son bölümde başka neler oldu? Vuslat 13. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 12. BÖLÜM ÖZETİ…

Tahsin, Perihan’a kendi parasıyla savaş mı açtıklarını sorar. Perihan ne demek istediğini sorduğunda ise Tahsin “hiç” diyerek arkadaşını dönüp gider. Perihan arkasından “çok rahat görünüyorsun” dediğinde Tahsin de “evet, sen batırdın sen çıkaracaksın Perihan” der. Perihan ona yardım etmek zorunda olduğunu çünkü ailesini bir arada tutmaya çalıştığını söyler.

AZİZ RÜYA GÖRÜYOR

Salih Baba, dükkanında Meczup Abdullah ile birlikte Aziz’in rüyadan uyanmasını beklemektedir. Aziz gördüğü rüyada bir inşaatın iskelesinin çöktüğünü görür. Üstü başı toz toprak içinde nefes nefesedir. Neler olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Bu sırada bulunduğu yerden içeri sızan ışık dikkatini çeker. Işığın kaynağına baktığında kendisini bir partide bulur.

AZİZ: BANA HALA İNANIYOR MUSUN?

Bu sırada yeter diyerek kabusundan uyanır. Meczup Abdullah yanına gelerek ona bir bardak su uzatır. Suyu kana kana içer. Aziz aşağı Salih’in yanına iner. Abdullah onu sessiz şekilde seyretmektedir. Aziz yüzünde bir mutluluk ifadesiyle dükkandan ayrılır. Yolda Feride’yi arar. Ona kendisine hala inanıp inanmadığını sorar. Feride inandığını söyler. Aziz ona elindeki kayıtla ne yapmak istiyorsa onu yapmasını ister. Feride “emin misin?” dediğinde ona doğru olanı hemen yapmasını söyler. Feride gözyaşlarına boğulur.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

FERİDE TELEFONU VERİYOR

Yolda Aziz’i Nehir aramıştır. Ona bıraktığı mesajda annesi ve babasıyla birlikte yemeğe çıktıklarını mesajı alır almaz onu aramasını ister. Aziz her şeyi anlamıştır. Nehir’i arar yolda olduğunu oraya geleceğini söyler. Ardından da “Madem savaş istiyorsunuz, savaşalım” der. Bu arada karakola gelir. Yalçın’a kayıtların olduğu telefonu teslim eder.

YALÇIN’I ŞOKE EDEN HABER

Aziz yemeğe gelir. Nehir’e çok sıcak davranır. Nehir çok şaşırmıştır ama Aziz’in keyfi yerine gelmiştir. Aziz huzur için öfkesinden güç alıp yeni bir savaşa giriyor. Kerem’in suçsuz olduğuna inanmak isteyen Yalçın Altan’ı telefonla arar. Altan, Aziz’in öldürdüğü zannedilen adamların yaşadığını Aziz’in katil olmadığını söyler. Yalçın duydukları karşısında oldukça şaşırır.

TAHSİN’İ BİTİREN TELEFON

Aziz, Yalçın’a Altan’ın ona söylediklerinden sonra yapması gereken neyse onu yapmasını ister. Yalçın Aziz’e aklanması için elinden ne gelirse yapacağı sözünü verir. Bu arada Tahsin Yalçın’ı ortadan kaldırmak için talimatını verir. Onun bir trafik kazasında ölmesini ister. Tahsin’i yolda kızı Sultan arar ve Yalçın ile birlikte arabayla geldiklerini söyler. Tahsin donup kalır. Yaşadığı şokun etkisiyle yere yığılır.

FIRAT VURULUYOR

Kerem planlarının suya düşmesinden endişelenir ancak çok daha şeytani başka bir planı vardır. Ona göre Aziz bir katildir ve öyle kalmalıdır. Bunun için Aziz’in kavga sırasında yaraladığı ve yaşam mücadelesi veren Şükrü’nün yerini öğrenir onu yastıkla boğmaya çalışır. Ancak Şükrü Kerem'in elinden kurtulur. Bu esnada Kerem'in adamları Şükrü'yü kurtarmak için gelen Fırat'ı vurur.