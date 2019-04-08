Vuslat 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Feride’yi bekleyen büyük tehlike! (Vuslat 13. son bölüm izle)

Vuslat 13. Son bölümü yayınlandı. Vuslat dizisi son bölümde; Tahsin’in verdiği emirle, Sultan, Fırat ve Yalçın aynı arabada ölümcül bir kaza geçiriyor. Hastanede ölüm kalım savaşı veriyorlar. Kaza haberi herkesi perişan ediyor. Tahsin verdiği emrin neticelerine katlanırken kızı gibi yaşam mücadelesi veriyor. Kerem ve Aziz düşmanlıklarını unutup birbirlerine sarılarak yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışıyor. Peki Vuslat 14. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

Vuslat 13. son bölümü ile bu akşam TRT1'de yayınlandı. Yayınlanan Vuslat son bölümde; Yalçın, Fırat ve Sultan’ın içinde bulunduğu araç kaza yapıyor. Acı haber Korkmazer ve Çağlar ailelerini perişan ediyor. Ameliyata alınan kazazedeler içerde yaşam savaşı verirken dışarıda da aynı savaşı veren bir kişi daha vardır: Tahsin Korkmazer. Aşkını itiraf eden Aziz’e, Feride “Neden ben?” diye soruyor. Feride, kaçmaya çalıştıkça Aziz’e giderek daha fazla bağlanırken yine büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Peki Vuslat son bölümde başka neler oldu? Vuslat 14. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

VUSLAT 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat 14. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 13. BÖLÜM ÖZETİ…

Tahsin’i telefonla arayan kişi işlemin tamam olduğu bilgisini verir. Sultan kendisinden kaçan Fırat’ı takip ediyor. Fırat emniyet binasının önüne gelir. Arkasından gelen Sultan ona iyi olup olmadığını sorar. Fırat ondan yapmasını istediği bir işi olduğunu ondan sonra da herşeyi anlatacağını söyler. Sultan’a karakola girip Yalçın’ı bulmasını söyler.

AZİZ KAÇMAK ZORUNDA KALIYOR

Sultan karakola girer. Yalçın ‘ın operasyona gittiğini öğrenir. Ancak bu sırada Yalçın çıkagelir. Yalçın Fırat ve Sultan’ı görünce çok şaşırır. Bu arada Azizi ve Altan eve gelir. Altan içeri girmemek için bahan bulmaya çalışırken Aziz onu kolundan tutup içeri sokar. İçeri girdiklerinde Feride ve Emine’nin konuşmalarına şahit olurlar. Feride’nin yüzündeki ifadeyi görünce gerisin geri evden çıkmak zorunda kalırlar.

FIRAT: TAHSİN ÖLÜM EMRİNİ VERMİŞ

Fırat, Yalçın’a söylemesi gereken bazı acil şeyleri olduğunu ama bunun için nereden başlayacağını nasıl ve nerden duyduğunu sormaması gerektiğini söyler ve ondan söz alır. Aziz’in babasının onun ölüm emrini verdiğini açıklar. Yalçın Fırat’ı dinledikten sonra “bunun için mi buraya geldin?” deyince Fırat şoke olur. Yalçın’ın sakinliği onu şaşırtmıştır. Yalçın bunun nedenlerini anlatır ve ona teşekkür eder.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

Aziz Feride’den olanlar için özür diler. Feride ve Emine ayrıldığı sırada Aziz’in telefonu çalar. Arayan Yalçın’dır. Aziz’e birşeyler olduğunu ama çözeceğini, Fırat’ın da yanında olduğunu söyler. Fırat’ın Tahsin’in ölüm emri verdiğini söylemek için geldiğini kardeşi Sultan’ın da orada olduğunu söyler. Yalçın, Aziz’in aklanması için elinden ne geliyorsa yapacağını söyler ve ardından da yarın onu almaya geleceğini haber verir.

HASİBE ALBÜMÜ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Meczup Abdullah elindeki kağıdı bir evin kapısının altından içeri yollar ardından çekip gider. Akşam Madam Aneta Hasibe’ye bir fotoğraf albümü gösterir. Albümü gören Hasibe onu elinden almaya çalışır. Aneta vermemek için diretince sandalyeyen geriye doğru düşer ve kendinden geçer. Hasibe çok korkmuştur.

YALÇIN KAZA YAPIYOR

Yalçın, Fırat ve Sultan ile birlikte yola çıkar. Bu sırada Kerem’i arayan kişi Fırat’ın ortada olmadığını haber verir. Kerem deliye döner telefonla Fırat’ı arar. Telefonu açan Fırat’a nerede olduğunu sorar. Fırat Kerem ile konuşurken Yalçın frenlerde bir problem olduğunu söyler. Tam o sırada Tahsin de kızı Sultan’ı arar. Ona nerede olduğunu sorar. Sultan Yalçın ve Fırat ile birlikte eve doğru geldiklerini söyler. Tahsin duyduklarına inanamaz. Bulundukları araba kaza yapar. Çarpışma sesini Kerem ve Tahsin de duyar. Tahsin acı ile yere yığılır.

KAZA HABERİ HERKESİ PERİŞAN EDİYOR

Aziz Feride’ye onu sevdiğini itiraf ediyor. Bu sırada kaza haberini alan Feride ve Aziz hastaneye koşarlar. Feride kardeşini görür görmez fenalık geçirir. Ameliyata alınmadan önce kardeşine uyanması için yalvarırken Aziz ise Sultan’ın peşinden gitmeye çalışır. Altan onu zorlukla zapteder. Bu arada Kerem de hastaneye gelmiştir. Ameliyathanenin önünde beklemekte olan Aziz, gözyaşları içerisinde kardeşini görmek isteyen Kerem’i zorlukla zapteder.

Hasibe, Faik hastaneye gelmişlerdir. Hasibe ağlamakta olan Feride’nin yakasından tutup onu sarsarken “Oğlum nerede? cevap ver” der. Faik ise olanlara inanamaz.