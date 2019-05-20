Vuslat 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gizemli kutu Salih babada! 19. Son bölüm izle)

VUSLAT 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gelecek hafta sezon finali ile ekranlara gelecek olan Vuslat 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Yayınlanan Vuslat son bölümde; Bülent ölmeden önce Aziz’e çok önemli bilgiler veriyor. Aziz’in ve Kerem’in hayatını koruyacak kişinin Abdullah olduğunu söylüyor. Feride Nehir ile yüzleşiyor ve ona Aziz’in geleceğinin kendisi olduğunu söyleyerek gözdağı veriyor. Aziz Feride’ye evlenme teklif ediyor ancak onun hayır demesinden korkuyor. Peki Vuslat son bölümde başka neler oldu?

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 19. BÖLÜM ÖZETİ…

Sultan Fırat’ın babasına söylediklerini duyuyor. Babasına sesleniyor ve Fırat’ın söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak için yüzüne bakıyor. Bu arada Kerem de Aneta ile beraber dedesi olduğunu öğrendiği Bülent’in yanına gelir. Kerem anneansesi ile birlikte geldiğini söyleyince Bülent şoke olur. Aneta Bülent’in masasına doğru ilerler ve yüzüne tükürerek ona beddua eder. Bülent’i kızının ve kendi hayatını mahvetmekle suçlar.

KEREM VE BÜLENT YÜZLEŞİYOR

Kerem Aneta’yı yanına çağırarak ona kendisini dışarda beklemesini söyler. Aneta çıktıktan sonra Bülent’in yanındaki adamlarına bakarak “adamlarına söyle anneannemi dışarda ağırlasınlar” der. Bülent’in adamları da çıktıktan sonra Kerem masasına doğru yaklaşarak “Demek o Bülent sensin ha, demek benim dedemsin. Acımasız, affetmeyen, büyük oyun kurucu, karanlığın karanlığı. İyi nam salmışsın” deyince Bülent de “senin de benden bir farkın yok Kerem” der.

KEREM: ÖLMENE İZİN VERECEĞİM

Kerem “Biliyorum. Beni övme. Bu yüzden senin kendi ölümüne izin vereceğim” deyince Bülent şaşırır. Kerem “asla yapmaman gereken bir şey yaptın. Sultan’a dokunmayacaktın” deyince Bülent de o insanların kendileri için sadece bir piyon olduğunu söyler. Kerem çok öfkelenir. Arkada bulunan kılıçlardan birini alıp Bülent’e saplar. Bülent acı içinde bağırır. Sesleri duyan adamları içeri girince Bülent dışarı çıkmaları için bağırır. Adamlar çıkınca Bülent “demek beni öldüreceksin” der. Kerem öldüreceğini söyleyince bu kez Bülent aynalı dolabın kapağını açmasını ister.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

HER ŞEYİN CEVABI ANAHTARDA!

Kerem dolabı açınca içerde bir kasa olduğunu görür. Kasayı açar ve içinde bulunan kırmızı bir kutuyu çıkarır. Kutunun içinde bir anahtar vardır. Bülent “Sana bıraktığım her şey o anahtarın açacağı evin içinde” der. Kerem evin nerede olduğunu sorar ancak Bülent “onu yaşarsam öğreneceksin” diye cevap verir. Kerem de “Biliyor musun ne bana verdiklerini, ne vadettiklerini ne de evi, hiçbir şeyi istemiyorum” der ve masadaki mektup açacağını kaparak Bülent’in eline saplar. Bülent acılar içinde kıvranırken bir kez daha adamları içeri girer. Kerem Bülent’e adamlarına çıkmalarını söylemesini ister. Bülent “Artık çok geç Kerem. keşke beni bir kez dinleseydin” der. Bu sırada Aneta ve Ceylan Kerem’i beklemektedir. Feride de yanlarına gelirken polis sirenleri çalmaya başlamıştır.

BÜLENT’TEN AZİZ’E GİZEMLİ SÖZLER

Tam o sırada içeriden silah sesleri gelmeye başlar. Herkes şoke olur. Feride Yalçın’ı görünce ağzından Aziz’in ismi dökülür. İçeride ise Aziz olanları izlemektedir. Bu sırada Aziz’in arkasından gelen biri kafasına silahı dayar. Aziz adamı etkisiz hale getirir. Bülent’in yanına gider. Bülent Aziz’e evin içinde bulunan üç kasadan ikisinin içinde bulunanları Abdullah’a vermesini ister. Aziz çok şaşırır. Bülent’in ölmeden önceki son sözleri; “Seni ve torunumu koruyacak tek kişi o. Gerçeği anlayana kadar olduğunu sandığın kişisin ve emin ol sandığından fazlasısın” olur.

Perihan Aziz’in Feride ile evlenme kararını duyunca şoke olur. Bu evliliğe karşı çıkar ve Aziz ile karşı karşıya gelir. Aziz’e “Sen ileri gidersen ben de ileri giderim. Kendime asla mahalleli bir gelin aldı dedirtmem” der. Bu arada Kerem Faik’in evine gelir.