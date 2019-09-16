Vuslat 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 21. son bölüm izle

Vuslat dizisinin 21. son bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Aziz, hafızasını yitiriyor! Feride, Aziz'e "Sen beni hatırlamazsan. Ben kimim bilmiyorum, Aziz." diyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler "Vuslat 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Vuslat 22. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisi yeni sezona merhaba dedi. Geçtiğimiz sezonda Aziz, Feride’ye evlilik teklif etmişti. Yeni sezonda ise Feride’nin gözyaşları dinmiyor. Çünkü aşık olduğu adam onu artık tanıyamıyor ve “Siz kimsiniz?” diye soruyor.

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 21. SON BÖLÜM İZLE

Visal'e giden yolculuğunda Aziz, ölümle karşı karşıya kalmıştır. Aziz ve Feride birçok engeli aştığı gibi bunu da aşıp sürpriz bir şekilde bir araya gelecek, ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aziz bütün gemileri yakmak için hazırlanırken, Feride'ye beklenmedik bir davetiye gelir.

Aziz ve Feride'nin zehirlendiği, Kerem'in vurulduğu ve Tahsin'in polisle burun buruna geldiği gecenin sabahında hem Korkmazer Ailesi hem de Çağlar Ailesi büyük kayıplar vermiştir. İki ailenin bir araya gelmesi taşları yerinden oynatır. Artık sır dolu geçmiş, hafızalarda ve tozlu bodrumlarda saklı kalamayacaktır.

Holdingdeki dengeleri korumak için işlerin başına geçmek zorunda kalan Sultan, bir Korkmazer olmasından dolayı gerektiğinden erken büyümek zorunda kalmıştır. Nehir perde arkasında şirketin tek patronudur, ancak holdingin zorlu sürecinde Feride'den kurtulmak istemesine rağmen, Feride'yle birlikte çalışmak zorunda kalmıştır.

Kerem geçmişine dair ipuçları bulmak için Alice'in ve kendine verilen anahtarın peşine düşmüş, her bulduğu bilgiyle resmin tamamına daha da yaklaşmıştır.

Satranc-ı Urefa'da ise Salih Baba bir yandan Yolcu'nun geri dönüşünü beklerken bir yandan da Çarkıfelek yerine Kader'in neler getireceğini bekleyecektir.