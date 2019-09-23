Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 22. son bölüm izle

Vuslat 22. son bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Devrim Özkan ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı Vuslat dizisinin son bölümünde; Aziz, Tahsin ve Nehir’in çevirdiği dolapları ortaya çıkarmak için hafıza kaybını kullanmaya ve onlarla ilgili bilgi toplamaya devam eder. Vuslat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 22. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisinin son bölümünde; Feride, Aziz'in kendini hatırlamıyor olmasından sonra, bir de Nehir'le nişanlanmasının darbesini yer ve buna inanmak istemez. Aziz'in bu kadar ileri gitmesi onu hayal kırıklığına uğratsa da imdadına manevi babası Salih yetişir…

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 22.SON BÖLÜM İZLE

Sultan, ertelediği acılarını yaşıyor. Sultan, üst üste yaşadığı acıları sürekli ertelemek zorunda kalmıştır. Ve ötelediği en büyük acısı annesi, Aziz'in uyanmasından sonra su yüzüne çıkar. Bununla baş etmek zorunda kalan ve ailesi tarafından yaşadığı hayal kırıklığını atlatamayan Sultan, kendi yalnızlığının güvenli kollarına çekilirken içinde büyüyen ve yavaş yavaş gelen fırtınadan habersizdir.

Holdingde de işler Feride için iyi gitmez. Hazırladığı koleksiyonun başka bir firmaya da gitmiş olması her şeyin karışmasına neden olurken, Feride sorunu çözmek için bütün yolları denese de, Nehir'in Feride için hazırladığı yeni planları vardır.