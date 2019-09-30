Vuslat 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 23. son bölüm izle

Vuslat dizisinin son bölümünde; ne Feride ne Aziz ne de Fırat, Hasibe ve Tahsin'in neden ve ne amaçla bir araya geldiğini anlayabilir. Fırat'ın öfkesi mahalleyi ayağa kaldıracak kuvvetlidir ve Hasibe bu sefer iyice köşeye sıkışmıştır.

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VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 23. SON BÖLÜM İZLE

Aziz babasını mahalleye getiren sırrın Hasibe'de olduğunu düşünse de bağlantıyı çözemez, ailesi mahalleye yaklaştıkça soru işaretleri artar ve Aziz bu yap-bozun eksik parçalarını bulup çıkarması gerektiğini hisseder.

Emine'nin tuhaf halleri, Feride'nin kafasını karıştırır ve Emine'yi takip eder. Emine'nin gittiği yerde karşılaştığı sürpriz, Feride'nin şüphelerini artırır cinsten olacaktır…

Nehir, Feride'yi Aziz'den uzaklaştırmak için, Feride'yi şirketten göndermeye kararlıdır. Ancak, Aziz ve Sultan'ın yanında Kerem'in de Feride'nin gitmesine engel olacağını tahmin eder ve işini sağlama almak için son hamlesini gizliden yapar. Nehir, elindeki en güçlü kozu masaya koyacaktır.

Aziz'in istediği raporlar Nehir'in başını ağrıtır. Nehir ve Tahsin, yaptıkları usulsüzlükleri örtbas etmek için bütün yolları kapatsalar da Aziz'in ailesi için hazırladığı güzel sürpriz, herkesi köşeye sıkıştıracak, beklenmedik yüzleşmelere neden olacaktır…

Ne Salih Baba ne de Necmi mahallede yoktur. Tekin ve Ahmet bildikleri her yeri araştırırlar, ancak bulamazlar. Mahalledeki bu gizemli hava, Tekin'i almak için gelen yabancıyla daha da artar, yıllardır hafızalardan silinmeye çalışılan sırlar yavaş yavaş gün ışığına çıkıyordur artık.