Vuslat 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 24. son bölüm izle

Vuslat 24. son bölüm ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Tahsin’in, Feride’yi zorla alıkoyup ıssız bir yerde tehdit etmesi Aziz için bardağı taşıran son damla oluyor. Yeni bölümde neler olacak? Vuslat 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 24. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisinin son bölümünde; Aziz bütün köprüleri yıkarak babasıyla karşı karşıya geliyor ve onu en korktuğu şeyle köşeye sıkıştırıyor. Aziz, şirketteki oyunları fark edip henüz adını koyamazken Nehir ise hala Aziz'in de, şirketin de kontrolünün kendinde olduğunu düşünür. Ancak Enes'in Serpil'e olan zaafı Nehir'e beklenmedik bir darbe vuracaktır.

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN



VUSLAT 24. SON BÖLÜM İZLE

Tahsin, Feride'den kurtulmak için ona bir teklif sunar, Feride yine ailesi ve aşkı arasında sıkışıp kalır. Şirkette de Nehir'in oyunları ve Aziz'in uzaklığı Feride'yi iyiden iyiye yalnızlaştıracak ve bir karar vermek zorunda bırakacaktır.

Hasibe, Feride'ye evde de huzur vermeyecek, gitmesi için elinden geleni ardına koymayacaktır. Nehir'in Hasibe'yle işbirliği, sadece Feride'yle ilgili değil Kerem'le ilgili de beklemediği kazançlar sağlayacaktır.

Fırat, ailesini Korkmazer'lerden kurtarmak adına, gizlice hazırladığı planı devreye sokar. Bu amacı için yapmayacağı iş, almayacağı risk yoktur artık.

Aneta günden güne geçmişteki güzel günlerine daha çok dalıp giderken, Kerem onun hatırladıklarından eksik parçaları bir araya getirir ve bütün okların tek bir yeri gösterdiğini fark eder. Kerem ailesini dağıtanlardan alacağı intikamı ilmek ilmek işlemeye başlamıştır.

Necmi, yüreğini soğutmak, ailesinin acısını dindirmek için girdiği karanlık mahzenlerde adım adım düşmanına yaklaşmaktadır.

Ne Feride ne Aziz ne de Fırat, Hasibe ve Tahsin'in neden ve ne amaçla bir araya geldiğini anlayamaz. Fırat'ın öfkesi mahalleyi ayağa kaldıracak kuvvetlidir ve Hasibe bu sefer iyice köşeye sıkışmıştır. Aziz babasını mahalleye getiren sırrın Hasibe'de olduğunu düşünse de bağlantıyı çözemez, ailesi mahalleye yaklaştıkça soru işaretleri artar ve Aziz bu yap-bozun eksik parçalarını bulup çıkarması gerektiğini hisseder.

Emine'nin tuhaf halleri, Feride'nin kafasını karıştırır ve Emine'yi takip eder. Emine'nin gittiği yerde karşılaştığı sürpriz, Feride'nin şüphelerini artırır cinsten olacaktır…

Nehir, Feride'yi Aziz'den uzaklaştırmak için, Feride'yi şirketten göndermeye kararlıdır. Ancak, Aziz ve Sultan'ın yanında Kerem'in de Feride'nin gitmesine engel olacağını tahmin eder ve işini sağlama almak için son hamlesini gizliden yapar. Nehir, elindeki en güçlü kozu masaya koyacaktır.

Aziz'in istediği raporlar Nehir'in başını ağrıtır. Nehir ve Tahsin, yaptıkları usulsüzlükleri örtbas etmek için bütün yolları kapatsalar da Aziz'in ailesi için hazırladığı güzel sürpriz, herkesi köşeye sıkıştıracak, beklenmedik yüzleşmelere neden olacaktır…

Ne Salih Baba ne de Necmi mahallede yoktur. Tekin ve Ahmet bildikleri her yeri araştırırlar, ancak bulamazlar. Mahalledeki bu gizemli hava, Tekin'i almak için gelen yabancıyla daha da artar, yıllardır hafızalardan silinmeye çalışılan sırlar yavaş yavaş gün ışığına çıkıyordur artık.