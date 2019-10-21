Vuslat 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 25. son bölüm izle

Vuslat dizisi 25. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz, Feride’nin kendisine geri dönmesi için harekete geçmek zorunda olduğunu anlamıştır. Yeni bölümde neler olacak? Peki Vuslat 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 25. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisinin son bölümünde; Feride'nin ardına bakmadan gitmesinden sonra Aziz ne yapacak? Babası ve Nehir'in planlarını öğrenmeye bu kadar yaklaşmışken vaz mı geçecek? Yoksa kalbinin sesini dinleyip Feride'ye mi dönecek?

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 25. SON BÖLÜM İZLE

Holdingde işler çığırından çıkmıştır. Aziz bir yandan hesaplardaki sıkıntıyı çözmeye çalışırken bir yandan da yönetim kuruluyla uğraşır, çünkü yönetim kurulu son krizde Feride'nin adını ileri sürmüştür.

Feride yeni kurtarma planını uygulamaya çalışırken evdeki problemleri de bir yandan çözmek zorundadır. Keza Can yine okulda sorun çıkarmıştır. Ancak bu seferki nedeni ailesini derinden sarsacak bir olaydır.

Nehir, Aziz'e yakın olmak umuduyla, iyileşene kadar taşındığı villada planının tıkır tıkır işlediğini düşünürken, Merve'nin, Aziz ve Feride'nin yakınlaşmasının fotoğrafını atması, Nehir için kanlı bir savaşın ilk kıvılcımı olur. Nehir'in attığı ‘bomba', holdingin ortasına düşer…

Tahsin kendisini sıkıştıran gizli organizasyonu sakinleştirmek için hayatının riskini alır, ancak taşlar artık yerinden oynamıştır…

Fırat, Hasibe'den öğrendiklerinden sonra, geri dönüşü olmayan bir yola girmiş olup, ailesini kurtarmak için Aziz'in karşısına güçlü bir silahla çıkacaktır…