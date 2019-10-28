Vuslat 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 26. son bölüm izle

Vuslat dizisi 26. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz, son anda Feride’nin peşindeki tetikçiyi durdurur ancak artık Aziz’i durdurmak mümkün değildir. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Vuslat 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 26. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisinin son bölümünde; Aziz için, Tahsin'in sevdiği kadının peşine kiralık bir katil taktığını öğrenmesi bardağı taşıran son damla olur, Aziz hem Feride'nin ona dediği gibi dünyayı yıkmaya hem de babasının kurduğu imparatorluğu alaşağı etmeye kararlıdır, içinde kendisini de yerle bir etmek pahasına da olsa…

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 26. SON BÖLÜM İZLE

Sultan ailesinin gerçek yüzünü öğrenmek için araştırmaya başlar, Fırat'a gider. Fırat kendi kişisel intikamı için Sultan'ı mahvedeceğini bildiği sırları, sevdiği kadına anlatacak mıdır? Sultan gerçeklerle yüzleşebilecek midir?

Feride, küçük kardeşi Can'ın da diğer kardeşleri gibi tehlikenin ortasında kalmasından çok rahatsız olur, ancak Hasibe'nin yaptıklarına şahit olan Can'ın bildikleri onu daha da şok eder. Artık ailesinde hiçbir şey eskisi gibi olmaz, Feride ailesini bir arada tutmak için çok zorlu bir yola girer…

Nehir, patlattığı bombanın dumanından faydalanıp Feride'yi ortadan kaldırmak için Hasibe'yle tekrar masaya oturur. Hasibe, Feride'nin restinden sonra bütün köprüleri yakmak için yaptığı planı Nehir'e anlatır…

Tahsin, hem gizli organizasyonu hem de şirketteki usulsüzlükleri hallettiğini düşünse de Aziz'in, Feride'nin ve Kerem'in, Faik ile evde karşılaşacakları Zehra'nın anlatacaklarını hesaba katmamıştır. Zehra'nın gelişiyle, geçmişi gizlemek için çok uğraşmış olan Tahsin, Hasibe ve Faik'in karşısına çocuklarını çıkaracaktır…