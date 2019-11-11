Vuslat 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 28. son bölüm izle

Vuslat dizisi 28. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz, Kerem ve Feride çıktıkları yolda eski kasaların olduğu eve ulaşırlar. Vuslat 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 28. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisinin son bölümünde; kasanın içinden çıkan haritanın neyi işaret ettiğini çözmeye çalışırken, bir tuzakla karşılaşırlar. Engelleri aşabilirlerse, bu harita onları nereye götürecek? Onları takip eden kim? Gizli sırların ortaya çıkmasıyla yaşanan değişimler, kader ortağı bu üç kişiyi nereye savuracak? İşte Vuslat 28. son bölüm izleme linki…

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 28. SON BÖLÜM İZLE

Korkmazer Holding'e yönelik polis baskını ve mali soruşturma, beklenmedik yeni problemler doğurur. Yalçın'ın şirkete gelip Nehir'le konuşması, olayları bambaşka bir noktaya taşır. Nehir, Tahsin'in oyununa kurban gittiğini düşünerek, Feride için yeni sorunların büyümesine neden olur.

Aziz'in geçmişiyle ilgili yaptığı araştırmalar, birçok soruyu da beraberinde getirir. Her şey dönüp dolaşıp Salih Baba'da düğümleniyor gibidir. Aziz'in Tahsin'den öğrendiği gerçek ise, Aziz'in şüphelerinin su yüzüne çıkmasına neden olurken, onu büyük bir hesaplaşmayla karşı karşıya bırakır.

Zehra, mahalledeki evine taşınır ve eski güzel anıları da beraberinde getirir. Ne var ki herkesin tozlu raflara kaldırdığı sırlar da gün yüzüne çıkmaya başlar. Feride, ailesini bir arada tutmaya gayret ederken, Zehra onun önüne, huzurlu bir yuva kurması için beklenmedik bir sürpriz getirir. Ancak bu yuva, herkesin kaderini değiştirecek kadar güçlü bir geçmişe sahiptir.