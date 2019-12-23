Vuslat 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 33. son bölüm izle

Vuslat dizisi 33. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz artık bütün kartlarını açık oynamaya karar verir. Vuslat 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 33. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisinin son bölümünde; Feride'yle aralarına giren, ailelerinin geçmişlerinin izlerini taşıyan bu sır perdesini kaldırmak için Tahsin'e meydan okur. Dedesinin klasik arabasıyla karşısına çıkarak Tahsin'i köşeye sıkıştırır.

VUSLAT 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 33. SON BÖLÜM İZLE

Holdingde kontrolün kendinde olduğuna emin olan Tahsin, Aziz'in emanete sahip çıktığını görünce düşündüğü kadar güçlü olmadığını anlar.

Feride, minyatürü bulduktan sonra, Aziz'le bambaşka bir yola girer. Taş plaktaki şarkıya ve anlamını çözmeye çalıştıkları minyatüre sırlanmış aşk hikayesinde olduğu gibi, Aziz ve Feride de vuslata erişme yolunda büyük bir sınavın eşiğindedir.

Necmi'nin verdiği görevi yerine getirmek için birbirlerine dayanmak zorundadırlar. Sırada görevi üstlenme konusunda Kerem'i ikna etmek gibi önemli bir meseleleri vardır.

Kerem, ailesini bir araya getirmek ve özlemini duyduğu yuvaya kavuşmak için elinden geleni yapsa da, Bülent'le tekrar karşı karşıya gelmekten kurtulamaz. Artık Bülent'in elinde, Kerem'i istediği gibi oynatabileceği çok güçlü bir koz vardır: Aneta.

Kerem, arada kalmışlığının acısını Fırat'tan çıkarır. Böylelikle ailesine zarar veren kim olursa olsun, affetmeyeceği mesajını verir.