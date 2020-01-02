Vuslat 35. bölüm fragmanı yayınlandı: Kasaları açtığımız günlerden beri peşimizde birileri var…

Vuslat 35. bölüm fragmanı yayınlandı ve merak uyandırıcı çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Vuslat'ın 35. yeni bölümünde 'O kasaları beraber açtığımız günden beri peşimizde birileri var' sözleri dikkat çekiyor. İşte son bölüme dair detaylar ve 35. yeni bölüm fragmanı...

Vuslat’ın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vuslat 35. bölüm fragmanında kaybolan minyatür konusu heyecan yaratacak.

VUSLAT 35.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 34. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, ailesinin yıllarca sakladığı ve altında ezildiği sırların peşine düşmekte ısrarcıdır. İlk olarak babasıyla konuşur ancak Faik ona istediği cevapları vermez. Feride, yine de pes etmez. Ailesini darmadağın eden bu cinayetin arkasında kimin olduğunu bulmak için sonuna kadar mücadele etmeye karar verir. Aziz, bu yoldaki en büyük destekçisidir.

Kerem, Aneta'yı geri alabilmek için çırpınırken, Tahsin ve Bülent de gerçek minyatüre sahip olabilmenin yollarını arar. Bülent, Tahsin'den yeni planını devreye sokmasını ister. Böylelikle Mehmet Şefik'in oyununu bozup Aziz'i köşeye sıkıştırabilecektir. Tahsin ya oğlunun yanında yer alıp Bülent'in gazabına uğrayacak; ya da Aziz'in iyiliği için Aziz'e karşı durmak zorunda kalacaktır.