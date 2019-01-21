Vuslat 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cevap bekleyen sorular sürüyor… İşte Vuslat 3. son bölüm izleme linki

Vuslat dizisinde son gelişmeler heyecan yarattı ve Vuslat 3. bölümün ardından Vuslat 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vuslat dizisi son bölümde; Aziz tutuklanıyor. Feride Aziz'e yöneltilen suçlamayla şoke oluyor. Kerem Feride'ni kardeşi Fırat'ın yaptıklarından haberi olduğunu ve onunla çalışması için ona gözdağı veriyor. Perihan kendisinin organizasyonunu yaptığı doğum günü partisinde oğlu Aziz'in tutuklanmasına şahit olunca perişan oluyor. Vuslat 4. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölümde yaşananlar…

Vuslat 3. son bölümü ile bu akşam TRT1'de yayınlandı. Yayınlanan son bölümde Feride babasının dükkanını yakan kişinin Meczup Abdullah olduğunu öğreniyor. Abdullah’ın bunu yaptığına inanmak istemeyen Feride’nin elinde bir koz vardır. Peki Vuslat son bölümde başka neler oldu? Vuslat 4. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

KEREM FIRAT’I KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR

Aziz polisler ile birlikte dışarı çıkarken Feride olan biteni anlamaya çalışır. Perihan Aziz’in polisler ile birlikte ayrılmasından sonra rahatsızlanır. Olanlara inanamamaktadır. Nehir’e orada olanlarla ilgili kimsenin bir şey bilmemesini tembihler. Bu sırada Kerem Fırat’ı sıkıştırarak onunla yapacakları çok iş olduğunu söyler. Fırat’a yaptığı hırsızlıklardan haberi olduğunu söyleyerek onunla çalışmasını yoksa elindeki belgeleri polise vereceği imasında bulunur.

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 3. BÖLÜM ÖZETİ…

Aziz kendisi adına düzenlenen doğum günü partisinde konuşma yapar. Konuşması orada bulunan Feride’nin gülümsemesine neden olurken annesi Perihan ve babası Tahsin’in pek de hoşuna gitmez. Konuşma bittikten sonra yerine dönerken kapıdan içeri polisler girer. Bu sırada Feride kardeşi Fırat’ın da orada olduğunu farkeder. Fırat polisleri görünce kaçar.

ABDULLAH KARAKOLDA

Faik, evde kimsenin olmadığını farkeder. Ceylan babasına Feride’nin gelmediğini Fırat’a da ulaşamadığını söyler. Faik Fırat’ın ona kapris yaptğını söyler. Bu arada Emine Feride’yi arayarak Faik’in dükkanını Abdullah’ın yaktığını söyler. Feride inanmak istemese de Emine Abdullah’ın karakolda olduğunu anlatır. Feride karakola gideceğini söyler.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

Tahsin karakola gelerek oğlunu görmek ister ama Yalçın buna izin vermez. Bu arada Aziz ve Abdullah aynı hücreye atılmışlardır. Aziz Abdullah’ı tanımıştır. Ona neden orda olduğunu sorunca Abdullah, “Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer” der. Kerem ile Feride karakola gelirler. Kerem Feride’nin abisi Aziz’i görmeye geldiğini sanır ama Feride bir tanıdığını görmeye geldiğini söyler.

FERİDE ABDULLAH’IN SUÇLU OLMADIĞINI BİLİYOR

Bu arada eve dönen Tahsin’e Perihan Aziz’i görüp görmediğini sorar. Tahsin onu göremediğini söyleyince Perihan çileden çıkar. Tahsin, durumun onun sandığı gibi olmadığını söyler. Feride, elindeki bileklikle babasını dükkanının önündedir. Abdullah’ın bu işi yapmadığını çok iyi bilmektedir.

FERİDE HASİBE İLE YÜZLEŞİYOR

Aziz hücrede gördüğü kabustan uyandığında elinde bir bardak su ile dikilmiş halde Abdullah’ı bulur. Abdullah suyu Aziz’e verir ve ardından Aziz’e “Onlara ölüler demeyin” der. Aziz şoke olmuştur. Ferdie eve gelir. Hasibe’yi kenara çekerek ona bilekliği gösterir. Ona “Dükkanı sen yaktın değil mi?” der. Hasibe yaptığını inkar etmez. Feride’ye Abdullah’ın bir meczup olduğunu ona bir şey yapmayacaklarını söyleyince yaptığının günah olduğunu söyler.