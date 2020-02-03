Vuslat 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 39. son bölüm izle

Vuslat dizisinin bu akşam 39. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Kerem’in ele geçirdiği görüntülerin içeriğinden habersiz olan Aziz, defteri zamanında ele geçirip kendi itibarını yerle bir edecek bu sinsi planı bozabilecek mi? İşte Vuslat 40. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

TRT 1 ekranlarında beğeniyle takip edilen Vuslat dizisinin bu akşam 39. bölümü izleyiciyle buluştu. Vuslat son bölümünde; Halasını öldüren kurşunun evinde bulunan silahtan çıktığını öğrenen Feride, gözünü karartıp katilin kim olduğunu öğrenebilmek için Rüstem'in başında beklemeye karar verir. Rüstem'in yaşadığını haber alan ve zaten hisselerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tahsin için işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Peki Vuslat 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat son bölümü izleme ekranı ve diziden son gelişmeler.

VUSLAT 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat 40. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

VUSLAT SON BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 39. SON BÖLÜM İZLE

VUSLAT 39. BÖLÜM ÖZETİ

Aziz ve Kerem, Bülent'e karşı hamle yapabilmek için Enes'ten aldığı bilgiyle Kerem'in kara kaplı defterinin peşine düşer. Aziz'in defteri ele geçirebilmek için yaptığı plan, holdingin içinde adeta bir köşe kapmaca oyununa dönüşür. Kerem'in ele geçirdiği görüntülerin içeriğinden habersiz olan Aziz, defteri zamanında ele geçirip kendi itibarını yerle bir edecek bu sinsi planı bozabilecek mi?

Halasını öldüren kurşunun evinde bulunan silahtan çıktığını öğrenen Feride, gözünü karartıp katilin kim olduğunu öğrenebilmek için Rüstem'in başında beklemeye karar verir. Rüstem'in yaşadığını haber alan ve zaten hisselerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tahsin için işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Feride, halasını öldürenin Tahsin olduğunu öğrenebilecek mi? Yoksa Tahsin, bir kez daha gerçeklerin üstünü örtmeyi başaracak mı?

Bülent'in vaadiyle onun tarafına geçen Kerem'in kurduğu kirli oyunu bozmaya çalışan Aziz… Sevdiği adamın babası olduğunu bilmeden ailesinin geçmişindeki o büyük yarayı açan kişinin peşinde koşan Feride… Bu büyük sınav onların aşkını nasıl etkileyecek? Gerçekler onları birbirinden ayıracak mı? Her şeye rağmen kenetlenip yola devam edebilecekler mi? Satranc-ı Urefa tahtasında “Nifak” karesinin tüm zorluklarıyla mücadele Aziz ve Feride için sanıldığı kadar kolay olmayacak.