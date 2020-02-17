Vuslat 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Vuslat 41. son bölüm izle)

Vuslat dizisi bu akşam 41. bölümüyle ekranlara geldi. Vuslat son bölümünde; Babasının işlediği cinayeti öğrenen Aziz’in kalbine Feride’yi kaybetme korkusu düşer. Aziz, Bülent’in davetiyle onun yanına gittiğinde, sevdiği iki insanı daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Peki Vuslat 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat son bölüm izleme ekranı.

TRT 1 ekranlarında her pazartesi izleyiciyle buluşan Vuslat dizisinin bu akşam 41. bölümü yayınlandı. Vuslat son bölümünde; Feride'den kurtulduktan sonra soluğu kendisi için hazırladığı sığınakta alan Tahsin, yurt dışına kaçmak için biriyle anlaşır. Fakat kendisini gemiye götürecek teknede hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Tahsin'in kaderini ellerinde tutan bu kişinin kararı ne olacak? İşte Vuslat 42. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

VUSLAT 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızdaki linkten izlenebilecek.

VUSLAT SON BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 41. BÖLÜM İZLE

VUSLAT 41. BÖLÜM ÖZETİ

Babasının işlediği cinayeti öğrenen Aziz'in kalbine Feride'yi kaybetme korkusu düşer. Aziz, Bülent'in davetiyle onun yanına gittiğinde, sevdiği iki insanı daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Aziz ve Bülent buluşmasında neler yaşanacak? Aziz sevdiklerini koruyabilmek için kendi canını hiçe mi sayacaktır?

Halasının cinayet silahıyla Tahsin'in kapısına dayanan Feride, silahın Tahsin'in eline geçmesiyle ölümle burun buruna gelir. Feride, Tahsin'in elinden kurtulabilecek midir? Yoksa halasının cinayet silahı Feride'nin de mi sonu olacaktır?

Feride'den kurtulduktan sonra soluğu kendisi için hazırladığı sığınakta alan Tahsin, yurt dışına kaçmak için biriyle anlaşır. Fakat kendisini gemiye götürecek teknede hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Tahsin'in kaderini ellerinde tutan bu kişinin kararı ne olacak? Tahsin'i adalete mi teslim edecek? Kaçmasına izin mi verecektir? Geçmişin korkularına karşı büyük bir sınav verecek olan Aziz ve Feride, aşka dair cesaretlerini koruyabilecekler midir?