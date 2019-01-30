Vuslat 5. bölüm fragmanında kara kaplı defter sırrı çözüyor! Vuslat 4. son bölümde neler oldu?

Vuslat'ın son bölümünün yayınlanmasının ardından Vuslat 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şaşırtıcı ve merak dozu yüksek olan fragmanda Ferit'in jest babasından hiç beklemediği bir tepkiye dönüşüyor. Feride'nin vurulmasıyla işler karışırken Feride'yi vuran ismi bulmak için iş Kerem'e düşüyor. Vuslat 5. yeni bölüm fragmanında kara kaplı defter iş bitirici oluyor. İşte Vuslat 5. bölüm fragmanı...

VUSLAT 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vuslat son bölüm heyecan dolu geçti. Vuslat’ın 4. son bölümünde Aziz, Feride ile birlikte ambulansla hastaneye gider. Kerem Aziz'i arayarak vuran kişiyi bulamadığını söyler. Aziz Kerem'den yaşananların basına sızmamasını ister.. Hastaneye geldiklerinde Feride'nin üstünden Salih'in daha önce vermiş olduğu broş yere düşer.

FAİK VE HASİBE BİRBİRİNE GİRİYOR

Ferit babasının onu evden kovmasını bir türlü hazmedemez. Bu arada Meczup Abdullah Salih Baba'nın dükkanına gelir. Aziz, ameliyattan çıkan Feride'nin durumunu doktordan öğrenir. Feride ucuz kurtulmuştur. Ferit, bundan sonra kimsenin ona sokak köpeği gibi davranmasına müsaade etmeyeceğine yemin eder. Bu arada Faik ve Hasibe Ferit yüzünden birbirine girerler.

YALÇIN AZİZ'İN YAKASINA YAPIŞIYOR

Yalçın, hastanede Aziz'in yakasına yapışıyor. Feride'nin vurulması ile ilgisinin bulunması halinde ondan hesap soracağı tehdidini savuruyor. Aziz'in Feride'ye hastanede yardımcı olması için çağırdığı Gülten'i Yalçın eve geri gönderir. Aziz Feride'yi vuran kişinin yüzünü nerden hatırladığını anımsamaya çalışır. Gizli kasadan çıkardığı defterini karıştırır ve kim olduğunu bulur.

SİLAHLAR ATEŞLENİYOR!

Feride gözü yaşlı bir şekilde restorandan ayrıldıktan sonra Aziz arkasından geliyor. Feride'den özür diliyor bu sırada köşe başında bekleyen kişi silahını ateşliyor. Feride vurulmuştur. Aziz şok geçiriyor. Feride kendinden geçerken Aziz, Kerem'e Feride'yi vuran kişiyi bulmasını söylüyor.