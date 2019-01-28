Vuslat 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Vuslat 4.son bölüm izle)

Vuslat 4. son bölümü yayınlandı. Vuslat dizisi son bölümde; Feride Kerem ve Aziz'in yanından ayrıldıktan sıonra restoran çıkışında vuruluyor. Aziz yaşanan olayın sorumlusunu bulmak için Kerem'i görevlendiriyor. Ferit, yeni bir araba ve hediyelerle eve gelir ama babasından hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşıyor. Kerem, Feride'yi vuran kişinin kimliğini kara kaplı defterden buluyor. Can annesi ve babasının Ferit yüzünden tartışmalarını duyuyor ve evden kaçıyor. Vuslat 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölümde yaşananlar…

VUSLAT 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Vuslat 4. son bölümü ile bu akşam TRT1'de yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Aziz, Kerem’in oyunlarına masum insanları karıştırmasının hesabını ona tokat atarak soruyor. Kerem ise bu hareketinin cezasız kalmayacağı tehdidini savuruyor. Feride, hastanede yanına gelen Aziz’i odadan kovuyor. Hasibe ve Faik Ferit yüzünden birbirine girerler. Peki Vuslat son bölümde başka neler oldu? İşte ayrıntılar…



VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Feride gözü yaşlı bir şekilde restorandan ayrıldıktan sonra Aziz arkasından geliyor. Feride’den özür diliyor bu sırada köşe başında bekleyen kişi silahını ateşliyor. Feride vurulmuştur. Aziz şok geçiriyor. Feride kendinden geçerken Aziz, Kerem’e Feride’yi vuran kişiyi bulmasını söylüyor.

FERİDE HASTANEDE

Aziz, Feride ile birlikte ambulansla hastaneye gider. Kerem Aziz’i arayarak vuran kişiyi bulamadığını söyler. Aziz Kerem’den yaşananların basına sızmamasını ister.. Hastaneye geldiklerinde Feride’nin üstünden Salih’in daha önce vermiş olduğu broş yere düşer.

FERİT YEMİN EDİYOR

Ferit babasının onu evden kovmasını bir türlü hazmedemez. Bu arada Meczup Abdullah Salih Baba’nın dükkanına gelir. Aziz, ameliyattan çıkan Feride’nin durumunu doktordan öğrenir. Feride ucuz kurtulmuştur. Ferit, bundan sonra kimsenin ona sokak köpeği gibi davranmasına müsaade etmeyeceğine yemin eder. Bu arada Faik ve Hasibe Ferit yüzünden birbirine girerler.

FERİDE AZİZ’İ KOVUYOR

Aziz Feride’nin hastanedeki odasına girer. Feride kendine geldiğinde Aziz’i karşısında görünce onu odadan kovar. Kerem saldırganlardan birirnin güvenlik kameralarına yakalandığını öğrenir. Kerem bu kişinin kim olduğunu merak eder. Bu arada Ceylan babasına Can’ın nerede olduğunu sorar. Faik odasında olabileceğini söyler ama Ceylan Can’ın odasında olmadığını söyler. Herkes Can’ı bulmak için seferber olur.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

YALÇIN AZİZ’İN YAKASINA YAPIŞIYOR

Yalçın, hastanede Aziz’in yakasına yapışıyor. Feride’nin vurulması ile ilgisinin bulunması halinde ondan hesap soracağı tehdidini savuruyor. Aziz’in Feride’ye hastanede yardımcı olması için çağırdığı Gülten’i Yalçın eve geri gönderir. Aziz Feride’yi vuran kişinin yüzünü nerden hatırladığını anımsamaya çalışır. Gizli kasadan çıkardığı defterini karıştırır ve kim olduğunu bulur.