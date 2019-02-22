Vuslat 8. yeni bölüm 2. fragman: Aziz’in intikam yemini! (Vuslat yeni bölüm fragman izle)

Vuslat 8. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Vuslat 8. bölüm 2. fragmanda; Aziz en yakını olan Altan'ın vurulmasıyla perişan olur. Altan ameliyata alınır. Bu sırada Kerem'in Altan ile ilgili ona babası Tahsin'in "Bırakın gebersin" sözleri ile çileden çıkıyor. Tahsin'e "Beni dünyaya getirdiğiniz güne seni pişman edeceğim. Bu savaşı siz başlattınız" diyerek intikam yemini ediyor. İşte Vuslat 8. yeni bölüm fragmanları...

VUSLAT 8. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

VUSLAT 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 7. BÖLÜM ÖZETİ…

Yalçın Aziz ile ilgili yeni ipuçları buluyor. Derhal harekete geçiyor. Aziz’i holdingten almaya gidiyor. Aziz, Altan sayesinde Yalçın’ın tutuklamak için geleceğini biliyor. Yalçın yolda Feride’yi arar. Telefona çıkan Aziz’dir ve Yalçın’a onu beklediğini söylüyor.

AZİZ KEREM’İ GÖREVDEN ALIYOR

Kerem ve Aziz arasında ipler gerilirken, Aziz, Altan’a Kerem ile hesaplaşmanın vaktinin geldiğini ve büyük bir fırtınanın çıkacağını söylüyor. Aziz’in bu sözlerinin ardından Korkmazer Holding’te Yönetim Kurulu toplanıyor. Aziz, Kerem’in de bulunduğu toplantıda babası Tahsin’i devre dışı bırakarak holdingteki işlerinden el çektiriyor. Kerem bu sözleri duyar duymaz yeni bir savaşı başlatıyor. Bu arada hastaneden yeni çıkan Perihan Aziz’in Kerem ile ilgili kararını öğrenince çok mutlu oluyor.

“AZİZ MESELESİNİ HALLET”

Oğlunun kendisinin onayını almadan Kerem’i saf dışı bırakması Tahsin’i şoke eder. Kerem, Aziz ile kavgasının ardından Tahsin’e gidiyor. Tahsin’den Aziz meselesine bir çare bulmasını isteyerek, “Abimin çaresine bak” diyerek tehtidvari sözler sarf ediyor. Tahsin Aziz ile konuşmaya gittiğinde ikinci şoku yaşıyor.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

TAHSİN HAREKETE GEÇİYOR

Aziz, babası Tahsin’e ”En acısı ne biliyor musun? Katil olduğunu bildiğin bir babayı sevmek!” diyor. Tahsin, Aziz’in Kerem ile ilgili hamlesine karşılık vermek istiyor ve harekete geçiyor. Tahsin’in amacı Aziz’e bir ders vermektir. Telefonla aradığı kişiye büyük bir temizliğe ihtiyacı olduğunu söylüyor.

FERİDE’Yİ İSTEMEYE GELİYORLAR

Bu arada Faik kızı Feride’ye Süleymanların onu istemeye geleceğini anlatıyor. Feride de bunu kabul ediyor. Aziz, Feride’yi istemeye geleceklerini ve akşam söz kesileceğini öğrenince soluğu onun yanında alıyor. Feride’nin kapısını çalıyor. Feride karşısında Aziz’i görünce çok şaşırıyor. Aziz, “Yapma! Lütfen” diyerek onu durdurmaya çalışıyor.