Vuslat 9. yeni bölüm 2. fragman: Tahsin’i şoke eden soru! (Vuslat 9. yeni bölüm 2. fragman izle)

Vuslat 9. yeni bölüm 2. fragman bugün yayınlandı. Yeni fragmanda; Aziz Altan'ı kaybettikten sonra perişan oluyor. Kerem gerçek annesiyle babasının isimlerini sorduğunda Tahsin şok geçiriyor. Sultan Salih'e asıl amacının Alis'i bulup getirmek olduğunu itiraf ediyor. İşte Vuslat 9. yeni bölüm fragmanları...

VUSLAT 9. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



VUSLAT 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 8. BÖLÜM ÖZETİ…

Emine kaçırıldıktan sonra metruk bir binada elleri ve ayakları bağlı bir şekilde ağlıyor. Bu sırada Altan Emine’nin tutulduğu yere gelir. Altan havaya ateş açar. Emine’yi kaçıranlardan birini vurur diğeri ise kaçar. Altan Emine’nin ellerini ve ayaklarını çözdüğü sırada bir silah sesi duyulur. Altan vurulup yere düşer.

AZİZ: FERİDE, YAPMA LÜTFEN

Bu sırada Yalçın, ablası ve eniştesi Feride’yi istemeye gelmişlerdir. Feride misafirlere kahve servisi yaparken, Süleyman Feride’yi istemek için söze başlar. Ancak o esnada kapının zili duyulur. Feride kapıyı açmak için aşağıya indiği sırada Yalçın’ın telefonuna gelen mesajda Emine’nin görüntüleri vardır. Yalçın ve ablası Sevim görüntüleri izleyince şok geçirir. Feride ise kapıyı açar açmaz karşısında Aziz’i görünce çok şaşırır. Aziz Feride’ye “Yapma. Lütfen” der. Feride’nin gözleri yaşarır.

AZİZ VE YALÇIN ALTAN’I BULMAK İÇİN BERABER

Aziz Emine’yi kurtarmak için peşine düşen Altan’ın vurulduğu haberini alır. Çaresizlik içerisinde Altan’ı bulmak için harekete geçen Aziz’in yanında bu kez Yalçın da vardır. Altan’ı vuran kişi Kerem’dir. Kerem yerde yatan Altan’ın yanıbaşına gelerek, “Seni sevdiği kadar beni hiç sevmedi. Ben de bu bağı kesmeye gelcem” der.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

AZİZ: SENİ PİŞMAN EDECEĞİM

Aziz, Altan’ı bulmak için zamanla yarışırken, Kerem’in babası Tahsin ile ilgili söylediklerini duyunca çılgına döner. Kerem’in gırtlağına sarılır. Tahsin araya girerek Kerem’i Aziz’den kurtarır. Aziz, Tahsin’e dönerek “Beni dünyaya getirdiğinize seni pişman edeceğim. Bu savaşı siz başlattınız.Bildiğin ne kadar dua varsa et de ben Altan’ı sağ sağlim bulayım” der.

ALTAN’IN KALBİ DURUYOR

Meczup Abdullah, Emine ve Altan’ın bulunmasına yardımcı olur. Aziz ve Yalçın onları bulur. Aziz en yakını olan Altan’ın yanı gider. Altan’ın durumu ağırdır. Altan’ı acele ile hastaneye kaldırılar. Hemen ameliyata alınan Altan’ın kalbi durur. Dışarda Aziz, Altan’dan gelecek iyi haberleri beklerken, Feride’nin elinden tutar ona “Sakın gitme” der.