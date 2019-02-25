Aziz’e ağır laflar… Vuslat 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat 8. son bölüm izleme bağlantısı…

Vuslat 8. son bölümü ile bu akşam TRT1’de yayınlandı. Yayınlanan Vuslat son bölümde; Altan'ın vurulması ile Aziz perişan oluyor. Altan ameliyata alınıyor ancak ameliyat sırasında kalbi duruyor. Aziz Altan ile ilgili söyledikleri yüzünden babası Tahsin'i tehdit ediyor. Kerem ise Aziz ile birlikte Tahsin'e yeni bir oyun oynuyor. Peki Vuslat son bölümde başka neler oldu? Vuslat 9. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

VUSLAT 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Vuslat 8. son bölümü yayınlandı. Vuslat dizisi son bölümde; Altan Emine’yi kurtarmak için gittiği binada vuruluyor. Yalçın kardeşi Emine’nin kaçırıldığını öğrenince Aziz ile birlikte hareket ediyor. Meczup Abdullah Aziz ve Yalçın’a onları bulmak için yardım ediyor. Kerem’in gırtlağına sarılan Aziz’i babası engellemeye çalışıyor. Nehir, Aziz’i elde etmek için Kerem ile işbirliği yapıyor. Vuslat 9. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölümde yaşananlar…

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 8. BÖLÜM ÖZETİ…

Emine kaçırıldıktan sonra metruk bir binada elleri ve ayakları bağlı bir şekilde ağlıyor. Bu sırada Altan Emine’nin tutulduğu yere gelir. Altan havaya ateş açar. Emine’yi kaçıranlardan birini vurur diğeri ise kaçar. Altan Emine’nin ellerini ve ayaklarını çözdüğü sırada bir silah sesi duyulur. Altan vurulup yere düşer.

AZİZ: FERİDE, YAPMA LÜTFEN

Bu sırada Yalçın, ablası ve eniştesi Feride’yi istemeye gelmişlerdir. Feride misafirlere kahve servisi yaparken, Süleyman Feride’yi istemek için söze başlar. Ancak o esnada kapının zili duyulur. Ferİde kapıyı açmak için aşağıya indiği sırada Yalçın’ın elefonuna gelen mesajda Emine’nin görüntüleri vardır. Yalçın ve ablası Sevim görüntüleri izleyince şok geçirir. Feride ise kapıyı açar açmaz karşısında Aziz’i görünce çok şaşırır. Aziz Feride’ye “Yapma. Lütfen” der. Feride’nin gözleri yaşarır.

AZİZ VE YALÇIN ALTAN’I BULMAK İÇİN BERABER

Aziz Emine’yi kurtarmak için peşine düşen Altan’ın vurulduğu haberini alır. Çaresizlik içerisinde Altan’ı bulmak için harekete geçen Aziz’in yanında bu kez Yalçın da vardır. Altan’ı vuran kişi Kerem’dir. Kerem yerde yatan Altan’ın yanıbaşına gelerek, “Seni sevdiği kadar beni hiç sevmedi. Ben de bu bağı kesmeye geleceğim” der.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

AZİZ: SENİ PİŞMAN EDECEĞİM

Aziz, Altan’ı bulmak için zamanla yarışırken, Kerem’in babası Tahsin ile ilgili söylediklerini duyunca çılgına döner. Kerem’in gırtlağına sarılır. Tahsin araya girerek Kerem’i Aziz’den kurtarır. Aziz, Tahsin’e dönerek “Beni dünyaya getirdiğinize seni pişman edeceğim. Bu savaşı siz başlattınız.Bildiğin ne kadar dua varsa et de ben Altan’ı sağ salim bulayım” der.

ALTAN’IN KALBİ DURUYOR

Meczup Abdullah, Emine ve Altan’ın bulunmasına yardımcı olur. Aziz ve Yalçın onları bulur. Aziz en yakını olan Altan’ın yanı gider. Altan’ın durumu ağırdır. Altan’ı acele ile hastaneye kaldırıdıar. Hemen ameliyata alınan Altan’ın kalbi durur. Dışarda Aziz, Altan’dan gelecek iyi haberleri beklerken, Feride’nin elinden tutar ona “Sakın gitme” der.