Vuslat dizisinde kimler oynuyor? İşte Vuslat yeni sezon oyuncuları…

Vuslat dizisinde Feride ile Aziz'in imkansız aşkı ve karmaşık maceraları işleniyor. İşte Vuslat yeni sezonunda da heyecan yeni oyuncuların da katılımı ile devam edecek. İşte Vuslat yeni sezon oyuncuları...

Feride ile Aziz’in imkansız aşkı ve karmaşık maceralarını anlat Vuslat, oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar ve Osman Alkaş gibi isimleri barındırıyor. Peki Vuslat yeni oyuncuları kimler?

VUSLAT OYUNCU KADROSUNA 3 YENİ İSİM

Vuslat kadrosunda yeni sezonda Ergül Miray Şahin, Büşra Yılmaz ve Yaprak Durmaz’ı izleyeceğiz. Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı dizi her Pazartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

VUSLAT OYUNCULARI

KADİR DOĞULU (AZİZ)

Almanya’da doğan ve 15 yaşında Türkiye’ye ailesi ile birlikte dönüş yapan Aziz karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, rolü gereği otoriter, dikkatli, karizmatik, veliaht olarak aile şirketini yönetecek. Vuslat’ta “aşık” kavramının bedenlenmiş hali olacak olan Doğulu, Aziz’i şöyle anlatıyor: ‘Dizide öncelikle Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alındı. Oynadığım karakter ise âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlıyor. Ancak bu aşk, Aziz konumundaki biri için birçok şeyden vazgeçmesini de gerektiriyor.”

DEVRİM ÖZKAN (FERİDE)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde eğitimini sürdüren Devrim Özkan, ilk olarak Rüya dizisinde İpek Giray karakterini canlandırmıştı. Vuslat dizisinde Kadir Doğulu ile başrolü üstlenecek olan Devrim Özkan, Feride karakterine hayat verecek.

MEHMET ÖZGÜR (SALİH BABA)

Usta oyuncu Mehmet Özgür dizide “Salih Baba” karakterine can verecek. Yaşadığı en büyük kırılma noktasından sonra hayatın ve gerçeğin peşine düşüp peşine düştüğü gerçeği bulup onu diğer insanlara aktaran “Salih Baba” kıymetli eski eşyaları gerçek sahiplerine ulaştırıyor.

Duyulması gerektiği kadarını duyan ve bilinmesi gerektiği kadarını bilen duyarlı kanaat önderi bir karaktere can verecek olan Mehmet Özgür dizide “pişmanlık kavramının bedenleşmiş” halini canlandıracak.

ÜMİT KANTARCILAR (KEREM)

Ümit İbrahim Kantarcılar, 10 Ekim 1987; Antalya, Türkiye doğumlu, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

VUSLAT KONUSU

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüzyüze kalacaklardır.