Vuslat yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı
Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar ve Gamze Süner Atay'ın başrollerini paylaştığı Vuslat her Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam dizinin yeni bölümü Türkiye-Fransa milli maçı olması nedeniyle yayınlanmıyor. İşte TRT 1 yayın akışı…
TRT 1 YAYIN AKIŞI: VUSLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Vuslat dizisinin yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak.
VUSLAT 25. BÖLÜM FRAGMANI