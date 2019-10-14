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Vuslat yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı
Vuslat yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı
Vuslat dizisinin yeni bölümünü izlemek için ekranı başına geçen seyirciler hayal kırıklığına uğradı. Vuslat'ın yeni bölümü yerine Seksenler dizisi ekrana geliyor. Peki Vuslat yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı...
Magazin 14 Ekim 2019 - 17:53

Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar ve Gamze Süner Atay'ın başrollerini paylaştığı Vuslat her Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam dizinin yeni bölümü Türkiye-Fransa milli maçı olması nedeniyle yayınlanmıyor. İşte TRT 1 yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI: VUSLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Vuslat dizisinin yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak.

VUSLAT 25. BÖLÜM FRAGMANI

 

 

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