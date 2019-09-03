Vuslat yeni sezon fragmanı yayınlandı! Vuslat yeni sezon ne zaman?

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve diziseverlerin dikkatini çekmeyi başaran Vuslat dizisinden yeni sezon fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı dizinin yeni fragmanında Aziz'in bir boşluğa düştüğünü ve Feride ile karşılaştığını görüyoruz. Peki Vuslat yeni sezon ne zaman? İşte ayrıntılar...

TRT 1’in Vuslat dizisinin yeni sezonundan bir fragman yayınlandı. Vuslat dizisinde Feride ile Aziz’in imkansız aşkı ve karmaşık maceraları işleniyor. İşte Vuslat yeni sezon fragmanı…

VUSLAT YENİ SEZON FRAGMANI



VUSLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

Vuslat dizisinin tarihi net olarak açıklanmadı. Yalnızca “Yakında” açıklaması geldi. Dizinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

VUSLAT DİZİSİNİN HİKAYESİ

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride'ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe'nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz'in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat'ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride'ye âşık olacak; Feride de Aziz'e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz'e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüzyüze kalacaklardır.

VUSLAT SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kerem Faik'in evine gelir. Kapıda Kerem'i gören Faik , “sen ne yüzle benim kapıma geliyorsun” der. Kerem de onu dinlemesini ondan sonra bağırmasını ister. Faik'e “Benim Ceylan'la gönül eğlendirdiğim falan yok. Ben kendisi ile çok ciddi düşünüyorum” deyince Faik çileden çıkar. Faik'in rahatsızlandığını gören Kerem onlarla tanıştırabileceği bir tek aile büyüğü olduğunu söyleyerek, “O da sizlerle beraber yaşıyor” der. Herkes şoke olmuştur. Faik “nasıl yani” deyince Kerem de “Aneta Hanım, o benim anneannem” der. Kerem Hasibe'ye dönerek ona da “Benim annem sizin arkadaşınız mış, Alis” der. Faik ve Hasibe göz göze gelir. Kerem daha sonra kendisini başka bir ailenin büyüttüğünü onlarada ailem demediğini açıklar. Ardından da Ceylan'ın tanıdıkları bildikleri bir aileye gelin gittiğini söyler. Bu sırada Fırat da kapının ardında onları dinler. Kerem esas bombayısını patlatır ve annesini bulduğunu, yakında Ceylan'ı istemeye geleceklerini söyler. Bu açıklama Hasibe'ye ikinci şok olur. Hasibe düşer bayılır.

AZİZ FERİDE'YE EVLENME TEKLİF EDİYOR

Tahsin mezarlıkta Süheyla Çağlar'ın mezarını bulur. Gözyaşlarına hakim olamaz. Bu sırada Abdullah yanına gelir. Tahsin onu görünce şoke olur. Tahsin nefes almakta zorlanır ve yere yığılır. Bu sırada Aziz ve Feride yemektedir. Aziz Feride'ye “seni seviyorum dediğim zaman şimdi zamanı mı demiştin. Peki şimdi zamanı mı” diye sorar. Feride başını evet anlamında sallar. Ardından Aziz “O zaman tekralamama müsade…” dediği anda Feride sözünü keser ve “sıra bende” der. O gece cevap veremediğinde içinde çığlık çığlığa bağıran sesin “ben de” olduğunu söyler. Aziz'in yüzü mutluluk içinde parlar . Ancak “Ben de ne?” diye sorar. Feride “anladın işte” der. Aziz duymak istediğini söyleyince Feride de “Ben de seni seviyorum” der. Aziz cebinden yüzüğü çıkarır ve “evlen benimle” der. Bu sırada tüm olanlara Nehir tanık olur. Aziz evlenme teklifi karşısında şaşıran ve cevap vermekte zorlanan Feride'ye her şeye rağmen bir arada olduklarını söyleyerek “senin bana olan inancını yıkmaktansa dünyayı yıkarım Feride. Sen yeter ki bana inanmaya devam et” diyerek Feride'nin kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışır. Ardından da “Seni çok seviyorum” der. Feride de “Seni çok seviyorum Aziz” diye karşılık verir.