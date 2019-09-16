Vuslat yeni sezon oyuncuları kimler? Vuslat dizisinde kimler oynuyor?

TRT 1’in Vuslat dizisi yeni sezonunda kadrosuna kattığı yeni oyuncularla ile güçlendirerek devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar ve Osman Alkaş gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki Vuslat yeni oyuncuları kimler?

Vuslat dizisinde Feride ile Aziz'in imkansız aşkı ve karmaşık maceraları işleniyor. İşte Vuslat yeni sezonunda da heyecan yeni oyuncuların da katılımı ile devam edecek. İşte yeni sezonda Vuslat oyuncuları ve fragmanları…

VUSLAT OYUNCU KADROSUNA 3 YENİ İSİM

Vuslat kadrosunda yeni sezonda Ergül Miray Şahin, Büşra Yılmaz ve Yaprak Durmaz’ı izleyeceğiz. Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı dizi her Pazartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

VUSLAT FRAGMANI

VUSLAT 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kerem Faik’in evine gelir. Kapıda Kerem’i gören Faik , “sen ne yüzle benim kapıma geliyorsun” der. Kerem de onu dinlemesini ondan sonra bağırmasını ister. Faik’e “Benim Ceylan’la gönül eğlendirdiğim falan yok. Ben kendisi ile çok ciddi düşünüyorum” deyince Faik çileden çıkar. Faik’in rahatsızlandığını gören Kerem onlarla tanıştırabileceği bir tek aile büyüğü olduğunu söyleyerek, “O da sizlerle beraber yaşıyor” der. Herkes şoke olmuştur.

Faik “nasıl yani” deyince Kerem de “Aneta Hanım, o benim anneannem” der. Kerem Hasibe’ye dönerek ona da “Benim annem sizin arkadaşınız mış, Alis” der. Faik ve Hasibe göz göze gelir. Kerem daha sonra kendisini başka bir ailenin büyüttüğünü onlarada ailem demediğini açıklar. Ardından da Ceylan’ın tanıdıkları bildikleri bir aileye gelin gittiğini söyler. Bu sırada Fırat da kapının ardında onları dinler. Kerem esas bombayısını patlatır ve annesini bulduğunu, yakında Ceylan’ı istemeye geleceklerini söyler. Bu açıklama Hasibe’ye ikinci şok olur. Hasibe düşer bayılır.

AZİZ FERİDE’YE EVLENME TEKLİF EDİYOR

Tahsin mezarlıkta Süheyla Çağlar’ın mezarını bulur. Gözyaşlarına hakim olamaz. Bu sırada Abdullah yanına gelir. Tahsin onu görünce şoke olur. Tahsin nefes almakta zorlanır ve yere yığılır. Bu sırada Aziz ve Feride yemektedir. Aziz Feride’ye “seni seviyorum dediğim zaman şimdi zamanı mı demiştin. Peki şimdi zamanı mı” diye sorar. Feride başını evet anlamında sallar. Ardından Aziz “O zaman tekralamama müsade…” dediği anda Feride sözünü keser ve “sıra bende” der. O gece cevap veremediğinde içinde çığlık çığlığa bağıran sesin “ben de” olduğunu söyler.

Aziz’in yüzü mutluluk içinde parlar . Ancak “Ben de ne?” diye sorar. Feride “anladın işte” der. Aziz duymak istediğini söyleyince Feride de “Ben de seni seviyorum” der. Aziz cebinden yüzüğü çıkarır ve “evlen benimle” der. Bu sırada tüm olanlara Nehir tanık olur. Aziz evlenme teklifi karşısında şaşıran ve cevap vermekte zorlanan Feride’ye her şeye rağmen bir arada olduklarını söyleyerek “senin bana olan inancını yıkmaktansa dünyayı yıkarım Feride. Sen yeter ki bana inanmaya devam et” diyerek Feride’nin kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışır. Ardından da “Seni çok seviyorum” der. Feride de “Seni çok seviyorum Aziz” diye karşılık verir.