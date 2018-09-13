Weinstein’ın tecavüz öncesi tacizinin belgesi!

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Hollywood’un en önde gelen yapımcısıyken yıllardır karşısına çıkan hemen her kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan Harvey Weinstein’a dava açanlardan biri olan Melissa Thompson, tecavüz öncesi tacizi belgelediğini iddia ettiği bir videoyu Sky News kanalıyla paylaştı. 2011’de New York’ta Weinstein ile çalıştığı teknoloji şirketinin video platformunu teklif etmek için görüştüğünü ve havalı olsun diye görüşmeyi videoya kaydettiğini belirten Thompson, görüntüleri Sky News muhabiriyle birlikte yeniden izledi ve değerlendirdi.

YÖNETMEN TACİZİ VİDEODA…

Videoda, ofisteki çalışanları “Araya girmeyin, araya girmeyin” diye uzaklaştırarak iş görüşmesine girdiği görülen ‘film baronu’, kendisine elini uzatan Thompson’ı doğrudan kucaklıyor. Sonrasında, “Bu hoştu, böyle devam edelim, fena değil” diyerek kadının sırtını okşayan Weinstein, “Seninle flört etmeme izin var mı” sorusuna “Hımmm, bakalım, birazcık var” karşılığını alıyor. İş görüşmesinin bir noktasında elini masanın altına sokup kadının bacaklarını elleyen yapımcı, “Bırak da senden küçük bir parça alayım. Hadi, ver onu bana. Tamamdır, biraz daha yapmak ister misin” diyor.