Wendy Williams, Joaquin Phoenix’in yarık dudağıyla dalga geçti

TV programı yapan aynı zamanda YouTube kanalı olan Wendy Williams, Oscar adayı Joaquin Phoenix'in doğuştan yarık olan dudağıyla dalga geçti. Ünlü isimler sunucuyu terbiyeye ve özür dilemeye davet etti...

Embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerle bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusurundan kaynaklanan dudak yarığı, bir başka deyişle tavşan dudak hastalığı olan pek çok kişi var. Bunlardan biri de Oscar adayı, Joker’e hayat veren Joaquin Phonix…

Son dönemlerde özellikle Joker filminden sonra gündemden düşmeyen ünlü oyuncunun doğuştan meydana gelen dudak yarığı artık çok fazla farkedilmiyor, zira ailesi o henüz çok küçükken pek çok kez ameliyat ettirmiş. Bu durum ünlü TV şovu sunucusu Wendy Williams’ın YouTube’da yayınlanan ‘The Wendy Williams Show’ adlı programında da işlendi. Ne var ki dalga geçilerek…

Wendy, ünlü oyuncuyu çekici bulduğunu, bıyıklarını kesince yarık dudağının ortaya çıktığını söyledi ve daha sonra ise parmağıyla dudağını kaldırarak dalga geçti. Phoenix konu hakkında sunucuya cevap dahi vermedi. Fakat birçok ebeveyn ve ünlü isimler tepki gösterdi.

Kanadalı futbolcu Adam Bighill, yarık dudakla doğan çocuğuyla çekilmiş bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı ve “Bugün Beau'nun büyük günü… Bugün Winnipeg’de Dr. Ross tarafından yarık dudak ameliyatı olacak” yazdı. Wendy’nin programından sonra ise yaptığının alçakça olduğunu yazıp, Wendy’i özür dilemeye davet etti.

Ünlü şarkıcı Cher de Wendy’e ateş püskürdü. Ard arda twitler atan Cher sunucunun özrünü samimi bulmadı ve yaptığından dolayı kendinden utanması gerektiğini yazdı.

Yine ünlü bir spor muhabiri olan Farhan Lalji de duruma tepki gösterdi ve “Wendy açıkça yarık dudakla doğanlara zorbalık yaptı” dedi.

İngiliz TV ünlüsü Carol Vorderman Williams’ı kınarken, yüzlerce ebeveyn de eleştirel mesajlar yayınladı. Tüm bu sosyal medya lincinden sonra Wendy Williams, futbolcu Adam Bighill’e cevap verdi ve ‘Tüm yarık dudaklılardan özür diliyorum” dedi.