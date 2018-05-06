Wesley Sneijder incelemeler için, gizlice İstanbul’a geldi

Bir dönem Galatasaray için ter döken futbolcu Wesley Sneijder, ortağı olduğu bir proje için Türkiye'ye geldi.

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Ömercan ALTAY

İstanbul'daki inşaat yatırımlarını incelemek için Econ İnşaat'ın ortağı sıfatıyla Türkiye'ye gelen Wesley Sneijder, geceyi firma sahibi ve ortağı Yunus Emre Borhan ve yakın dostlarıyla geçirdi.

Dün gece, Zorlu'da Raffles Otel'e yerleşen Sneijder, ardından akşam yemeğini yemek üzere Etiler'de bulunan bir mekana gitti. Geç saatlerde mekandan ayrılan ekip eğlenmek üzere soluğu İstinye'de aldı.

Bu sabah ise Sneijder kahvaltı için arkadaşlarıyla birlikte ile Bebek'te yer alan Lucca'ya geldi. Geç kahvaltısını bitiren Sneijder, yeni yapacağı konutların zemin ve maket incelemesi için Kağıthane'ye geçti. Sneijder'in İstanbul'a futbol işleri için değil inşaat yatırımlarını incelemek amacıyla geldiğini söyledi. Sneijder'in bu akşam İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.