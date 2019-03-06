Wesley Sneijder’den boşanma açıklaması

Bir dönem Galatasaray forması terleten futbolcu Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau'dan ayrılacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Yıldız futbolcu, 'Henüz ayrılmadık' paylaşımıyla haberleri yalanladı.

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı’nın eski yıldızı Wesley Sneijder ile fotomodel ve televizyon sunucusu eşi Yolanthe Cabau’nun boşanacağı iddiaları gündeme geldi çıkan bu iddiaların ardından Sneijder’den açıklama geldi.

“HENÜZ AYRILMADIK”

Yıldız futbolcu, iddiaların ardından sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava’nın fotoğrafını paylaşarak, “Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık” notuyla ayrılmadıklarını duyurdu.

