Will Smith cephesinden açıklama: “Ailecek iyileşme sürecindeyiz”

Aktris Jada Pinkett-Smith, eşi Will Smith'in 94. Oscar Ödülleri'nde komedyen Chris Rock'ı sahnede tokatlamasına dair yeni bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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53 yaşındaki Amerikalı aktör Will Smith'in, Jada Pinkett-Smith'in hastalık sebebiyle saçını kazıtması hakkında espri yapan komedyen Chris Rock'a sahnede tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.

Aynı gece “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar ödülü de kazanan Will Smith'in ödülü elinden alınmasa da, ünlü oyuncu kamuoyunda ciddi bir baskıya ve kınamaya maruz kaldı.

“ZAMANI GELDİĞİNDE PAYLAŞACAĞIZ”

Daily Mail’in haberine göre, Jada Pinkett-Smith, Red Table Talk isimli sohbet programının tanıtım fragmanından önce eşinin tokat olayına kısaca değindi ve daha fazla ayrıntı vermese de, bunun beşinci sezonu başlayan programda bir gün ele alınacağına söz verdi.

Yazılı bir açıklama yapan 50 yaşındaki Pinkett-Smith, “Son birkaç hafta içinde olan her şeyi göz önünde bulundurarak, Smith ailesi derin bir iyileşmeye odaklanıyor” dedi.



“Şifamızla ilgili bazı keşifler zamanı geldiğinde masada paylaşılacak. O zamana kadar… masa, inanılmaz etkileyici ilk konuğumuz gibi güçlü, ilham verici ve iyileştirici tanıklıklara kendini sunmaya devam edecek” diyen Pinkett-Smith’in kendi hayatı hakkında ne kadar samimi olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

BÜYÜK YAPTIRIMLARA UĞRADI

Tokat olayı, Hollywood camiasını ve kamuoyunu ikiye böldü, bazı insanlar Smith’in Oscar ödülünün elinden alınması ve şiddet için ödüllendirilmemesi konusunda ısrar ederken diğer kesim de bunu reddederek yaptırımların yeterli olduğunu savundu.

“Tokat” olayından sonra Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi. Ayrıca birçok yeni film projesi askıya alınırken seneye yayınlanması beklenen otobiyografi projesi de rafa kalktı.

Jada Pinkett-Smith de, onayını ima eden bir Instagram gönderisini paylaşmasına rağmen, tokatla doğrudan ilgilenmedi. “Bu iyileşme mevsimi. Ve bunun için buradayım” diye yazan Pinkett-Smith tartışmalı olay hakkında nispeten sessiz kalmış oldu.

Hamile kaldığı için Will Smith’le evlenmek durumunda kaldığını açıklayan Pinkett-Smith, evliliklerini devam ettirebilmek için açık ilişki yaşadıklarını açıklamıştı. Will Smith ve Jada Pinkett-Smith'in Jaden, Willow ve Trey isimli üç çocukları bulunuyor.

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