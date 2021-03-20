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Wilma Elles aldatıldığını itiraf etti

Genç sanatçı Alara Kuru, yeni şarkısının klibi için oyuncu Wilma Elles ile kamera karşısına geçti. Klipte aldatan bir kadını canlandıran Elles, 10 yıl önce kendisinin de aldatıldığını itiraf etti.

Güncellenme: 14:03, 20/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Wilma Elles aldatıldığını itiraf etti

Alara Kuru’nun yeni şarkısı ‘Yüreğim Sana’ için klip çekildi. Klipte ünlü oyuncular Wilma Elles ve Burak Bozdağ rol aldı. Büyükçekmece'de gerçekleştirilen klip çekimlerinde eğlenceli anlar yaşandı.

“ÇOK ALDATILDIM”

Çekim arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wilma Elles, Alara Kuru ve Burak Bozdağ son zamanlarda kadına şiddetin arttığı ve bu konuda herkesin tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Klipte rol icabı aldatan kadın rolünü oynayan Elles, “Gerçek hayatta çok aldatıldım. Bir kere aldatılınca bir daha güven olmuyor” dedi.

Wilma Elles, 2011’de evlendiği, çocukları Melodi Evita ve Milat Aristo’nun babası Kerem Göğüş’ten 2019’da ayrılmıştı. (İHA)

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aile Kadın oyuncu şarkı Türkiye Wilma Elles
Yayınlanma Tarihi:14:00,