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Wilma Elles: Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum

Wilma Elles pandemi stresi yüzünden uyurgezerlik hastalığının nüksettiğini söyledi. Oyuncu "Balkonun kapısını yastıkla kapatıyorum. Bazen kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:54, 31/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Wilma Elles: Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum

Alman oyuncu Wilma Elles, önceki gün Bahçeşehir’deki bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Açılış sonrası muhabirler ile sohbet eden Elles, corona virüsü yüzünden eski hastalığının nüksettiğini söyledi.

Oyuncu, “Daha önce strese girdiğimde ve korktuğumda geceleri bende uyurgezerlik olurdu. Uykumda geceleri kalkıp yürürdüm. Bu hastalık uzun zamandır yoktu, tekrar başladı” dedi.

“BALKONUN KAPISINI YASTIKLA KAPATIYORUM”

Muhabirlerin, “Bu hastalık sizde nasıl başladı?” sorusuna ise “Çalışmadığım zaman evde strese giriyorum. Evi görmeniz lazım. Balkonun kapısını yastıklarla kapatıyorum. Çocuklarla aynı odada yatıyorum onlar tutuyor beni. Bazen evdeki kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden de korkuyorum. Özellikle corona artınca daha çok korkuyorum” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:08:49,