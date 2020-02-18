Wilma Elles ‘Kapı’ filmininde başrol oynayacak

Geniş bir kitle tarafından Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi ile tanınan oyuncu Wilma Elles, başrolünde oynayacağı 'Kapı' filmi için projenin yapımcısı ile bir araya geldi.

Yer aldığı projeler ile kendisinden söz ettiren Wilma Elles yapımcılığını Star Meyda’nın yaptığı Kapı filmi için genç yapımcı Fatih Başkıran ile bir araya geldi. Filmin castı için yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Başkıran, İkizler Memocan dizisinde oynayan Melis Değirmenci ile oyuncu Wilma Elles’e teklif götürdü.

Wilma Elles ve güzel oyuncu Melis Değirmenci bir araya gelen Başkıran, “Cast çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor ‘Kapı’ filmimizde güzel bir karakter için Wilma Elles ve Melis Değirmenci ile bir araya geldik. Her ikisi de mesleklerinde başarılı oyuncular umarım Wilma ve Melis Hanımlar oynayacakları karakteri beğenir” şeklinde konuştu.