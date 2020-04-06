Wilma Elles: Kreşteyken bile birine aşıktım

Şöhreti 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisi ile kazanan oyuncu ve model Wilma Elles, MAG Nisan kapağının konuğu oldu. Aynı zamanda Türk vatandaşı olan Elles samimi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ay ‘Yılın Annesi’ seçilen güzel oyuncu kariyeri ve kendisi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Ailesinin oyuncu olmasına karşı çıkmasına rağmen eğitimini tamamlayarak yan dal yaparak sektöre giriş yapan Elles, Türkiye'ye geliş macerasını şöyle anlatıyor:

“İLK PLANIM MISIR’A GİTMEKTİ”

“Mısır'da büyük bir film endüstrisini olduğunu öğrendiğim için başlangıçta planlarımı oraya gitmek üzerine kurmuştum. Mısır'a bir aylık seyahatim de olmuştu. Ancak o sırada Türkiye'den bir teklif geldi, tesadüfen. Bağlantımız Almanya'da yaşayan bir Türk üzerinden gerçekleşmişti. Olayların bu şekilde gerçekleşmesinden dolayı, Türkiye'nin benim kaderim olduğunu düşünüyorum.”

“KALBİMİN TAMAMEN BOŞ OLDUĞU BİR AN HATIRLAMIYORUM”

Aynı zamanda modellik kariyerini de başarılı bir şekilde yürüten Elles, ‘Podyumda sanki kanatlarımı açıp uçuyorum. Orada beni seyredenler ile iletişim kurmak çok keyifli” diye belirtiyor. Geçmişte “Hayır” dediği projeler için şimdi “Keşke” dediğini belirten güzel oyuncu, aşk ile ilgili ilginç açıklamaları özel röportajında paylaşıyor. Aşkın hayatındaki yerini de anlatan Elles “Kalbimin tamamen boş olduğu bir an hatırlamıyorum. Kreşteyken bile birine aşıktım. Bir ağacın arkasında bana, yanağıma, bir öpücük vermişti. Seviyorum, arzu ediyorum, özlüyorum; her zaman’ ifadelerini kullandı.