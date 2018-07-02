Wilma Elles ve Kerem Göğüş aynı filmde

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Başrollerinde Murat Rızaoğlu, Wilma Elles, Kerem Göğüş Haldun Boysan, Metin Yıldız, Esra Sönmezer, Gözde Kaya, Hüseyin Elmalıpınar gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimleri ağırlıklı olarak Balıkesir, Akçay, Ören ve Cunda Adasında gerçekleşti. Filmde, Wilma Elles’in eşi Kerem Göğüş de ilk defa kamera karşısına geçerek izleyiciye sürpriz yaptı. ‘Yarı Yol’ adlı projede Wilma Elles, Alman ajanı Carin’i canlandırırken, eşi Kerem Göğüş ise Umut karakteri ile 17 Ağustos’ta ilk defa izleyiciyle buluşacak.