Wilma Elles yeni filmi 19’da bir ajanı canlandıracak

Wilma Elles, yakında yayınlanacak olan corona virüsü hakkındaki '19' adlı filmi hakkında konuştu. Filmde bir ajanı canlandıracak olan Elles çekim öncesi İstanbul'da antrenman yaptı.

Wilma Elles Müjdat Kavas’ın yönettiği ’19’ adlı kısa filmde rol aldı. 20 dakikalık kısa filmde kovid 19’un tedavisini bulan bir bilim adamını koruyan ajanlardan birini oynayan Elles çekim öncesi İstanbul sokaklarında antrenman yaptı. Kavas ve rol arkadaşları ile sokakta uçan tekme atan ve prova yapan Wilma Elles ‘Filmde solar ışınlar ile kapalı ortam temizliği yapan bir covid 19 tedavi yöntemini bulan bilim adamını koruyan bir ajanı oynuyorum, yabancı ajanlar ülkemize gelip bilim adamını öldürmek istiyorlar, ben de onu korumakla görevliyim’ dedi.