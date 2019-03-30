Wilma Elles’in korkuları…

Bir estetik merkezinin birinci yıl kutlamasına katılan oyuncu Elles, kendinde sevmediği çok şeyi olduğu söyledi. Wilma Elles, “İleriki yaşlarda estetik yapabilirim. Şu anda doğal kalmak istiyorum” dedi. ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde servet kazanan Wilma Elles, 8 yılda bir mağaza, 16 daire sahibi olmuştu. “Türkiye, güneşli ve muhteşem tatil ülkesi. Kim burada yaşamak istemez. İyi kira alıyorum. Eve yatırmaya devam edeceğim” demişti.

KAMERALAR KAPALIYKEN KONUŞTU

Daha sonrasın da Kerem beni yanlış yönlendirdi diyerek eşine sitem etmişti. Çıkan haberleri ‘yatırımınızı genellikle daire alarak yaptığınız doğru mu?’ şeklinde bir soruyla kendisine yönelten muhabirlerden adeta kaçarcasına uzaklaşan Elles panik yaptı. “İstemiyorum” diyerek röportajı bitiren Wilma Elles bir hayli sinirlendi. Sakinleşince basın mensuplarının yanına gelerek kameralar kapalıyken, “Benim çocuklarım var. Çocuklarımı kaçırırlar diye korkuyorum. Benden para istiyorlar, yazıyorlar. Ben korkuyorum. Bunları sormayın yayınlamayın” diye konuşarak kafaları karıştırdı.