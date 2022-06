Winona Ryder’dan samimi itiraf: “Johnny Depp ile ayrıldıktan sonra kendime bakmıyordum”

Winona Ryder, 1993'te Johnny Depp ile olan ayrılığını pek iyi idare edemediğini ve bunun da akıl sağlığını kötü etkilediğini itiraf ediyor.

50 yaşındaki oyuncu, Harper’s Bazaar’a verdiği röportajdaki samimi itiraflarıyla dikkat çekti. Winona Ryder, akıl hastanesinde bir hastayı oynadığı 1999 filmi Aklım Karıştı’ya (Girl, Interrupted) atıfta bulunarak, Johnny Depp ile yaşadığı ayrılık ayrılığın kendisini tıpkı bu filmdeki gibi etkilediğini söyledi.

Ryder ardından da “1994 yapımı Ruhların Evi’ni (The House of the Spirits) çekerken yüzümdeki bu sahte morluklara ve kesiklere bakardım ve kendimi bu küçük kız olarak görmemek için mücadele ederdim. Ayrıldıktan sonra kendime bakmıyordum” dedi.

4 YILLIK İLİŞKİDEN SONRA AYRILMIŞLARDI

Ryder ve Depp, 1989’da çıkmaya başladıktan sonra Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri olmuştu. Bir film galasında tanışmış ve sadece beş aylık flörtün ardından hızla nişanlanmışlardı. İlişkileri, dört yıl sonra aniden sona erdi. Son yıllarda Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things ile gündeme gelen Winona Ryder, Depp ile olan ilişkisini “bir daha sahip olup olmayacağımı bilmediğim son derece derin bir aşk” olarak tanımladı.

Depp de ayrılık sonrası; “Sonsuza kadar Winona” dövmesini “Sonsuza kadar Wino” olarak değiştirdi.

“SUÇLAMALARI DUYUNCA ŞOK OLDUM VE ÜZÜLDÜM”

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Amber Heard ile bir iftira davasında tüm dünyanın gündemine oturan Johnny Depp, Heard’ün cinsel taciz ve şiddet iddialarıyla dikkat çekmişti. İddialar üzerine Ryder da eski sevgilisinin yanında olmuş ve şu açıklamaları yapmıştı: “Amber ile evliliği sırasında orada olmadığım açık, ancak çok farklı olan deneyimlerime göre, aleyhindeki suçlamaları duyduğumda kesinlikle şok oldum, kafam karıştı ve üzüldüm. Onun inanılmaz derecede şiddetli bir insan olduğu fikri, tanıdığım ve sevdiğim Johnny’den çok uzak. Bu suçlamaları kafamdan atamıyorum.”

