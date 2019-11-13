Wonder Woman konusu ve oyuncuları: Wonder Woman filminde kimler oynuyor?

Wonder Woman televizyonda bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Sinemada yayınladığı dönemde tüm dünyanın beğenisini kazanan kadın süper kahraman filmi Wonder Woman’da Amazon prensesi Diana Price’nın ilk kez geldiği dünyada yaşadığı maceralara şahit oluyoruz. Peki, Wonder Woman filmi konusu ne? Wonder Woman oyuncuları kimler?

Wonder Woman, başrolünde Gal Gadot'un yer aldığı solo süper kahraman filminde , kahramanımızın dünyadaki ilk günlerini izliyoruz. Yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Peki, Wonder Woman filmi konusu ne? Wonder Woman oyuncuları…

WONDER WOMAN OYUNCULARI

Wonder Woman’ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler bulunuyor.

WONDER WOMAN KONUSU

Diana (Wonder Woman'ın gerçek adı), savaş tanrısı Ares insanlığı şiddet ve savaşa yönlendirdiğinden beri uzak gizli bir adada yaşayan Amazon savaşçılarının arasında büyür. Zaman içinde ne kadar güçlü ve azimli bir savaşçı olduğunu kanıtlayan Diana, yavaş yavaş Amazon'ların Ares'i yok etmek için kurduğu plan içinde ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlar. Diana, adaya düşen bir uçaktan Amerikalı casus Steve'in (Chris Pine) hayatını kurtarır. Steve'e göre birinci dünya savaşı son günlerini yaşıyordur, çünkü Alman ordusu teslim olmak üzeredir.

Fakat psikopat Alman generali Ludendorff'un (Danny Huston) ölümcül bir gazı savaşa sokma planları yerinde giderse, savaşı kaybetmeleri mümkündür. Bu yüzden Steve, gaz hakkında çaldığı bilgileri İngiliz'lere götürmek zorundadır. Savaşın halen dünyaya ne kadar zarar verdiğine sinirlenen Diana ise, Steve ile adayı terk edip aslında Ares olduğuna inandığı Ludendorff'u öldürmeye ant içer. Diana'ya göre Ares öldüğü anda bütün savaşlar bitecek, ve insanlar barış içinde yaşayacaktır. Fakat sorun gerçekten Ares midir, yoksa insanlığın doğası savaş ve şiddete bağlılığı mıdır?