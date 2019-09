Woody Allen’ın kızından Scarlett Johansson’a sert tepki

Ünlü yönetmen Woody Allen’ın 1990’lı yıllarda, kızı Dylan Farrow’a cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış, Me Too hareketiyle de model Babi Christina Engelhardt’ı da 16 yaşından beri taciz ettiği de skandal haber olarak basına yansımıştı. Scarlett Johansson ise The Hollywood Reporter’a verdiği demeçte Woody Allen’ın suçsuz olduğuna inandığını ifade etmişti. Farrow bu savunmaya sessiz kalmadı ve ünlü oyuncu Scarlett Johansson’a sert tepki verdi.

Twitter’dan yaptığı açıklamada Farrow, “Eğer geçtiğimiz iki yıldan bir şey öğrendiysek o da senin ‘masumiyetlerini koruyan’ erkek avcılara sorgusuz inanıyor olmandır. Scarlett’ın savunduğu konuyu anlaması için daha çok yol katetmesi gerek.”

Gazeteci, Scarlett Johansson’a Allen hakkında soru sorduğunda oyuncu, Woody Allen’ı sevdiğini ve ne zaman isterse yeniden onunla çalışabileceğini ifade etmişti.