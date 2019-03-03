X-Men 2 filminin konusu ne? İşte X-Men 2 filminin oyuncuları

X-Men 2 filminin konusu ve oyuncularına dair ayrıntılar bilimkurgu meraklılarının uzun zamandan beri dikkatini çekiyor. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen X-Men 2 filminin oyuncuları kimler? X-Men 2 filminin konusu ne? İşte X-Men serisinin ikinci filmiyle ilgili tüm detaylar...

Yayınlandığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken X-Men 2 filmi sinemaseverlerin en çok merak ettiği filmler arasına girdi. Güçlü kadrosu ve konusuyla takdir toplayan X-Men 2 filminde kimler oynuyor? İşte herkesin araştırdığı X-Men 2 filminin konusu…

X-MEN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Styker isimli kötü niyetli bir varlık şehrin ve insanlığın düzenine çomak sokmak üzere güç toplamaktadır. Büyük bir kaosu beraberinde getirmeyi amaçlayan William Styker, müthiş bir şehilde organize olmaktadır. Alışılmışın dışındaki süper güçleriyle çevresine korku yaymaya başlayan Styker’ın karşısına dikilebilecek tek ekip ise Profesör Charles Xavier’in üstün mutantlardan oluşan ekibidir. Magneto ise onlara yardım etmeye hazır bir biçimde beklemektedir. Mutantlar arasında ayrı bi öneme sahip olan Wolverine ise, kendi geçmişini aramak üzere bir yolculuğa çıkmanın eşiğindedir.

X-MEN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Patrick Stewart

Hugh Jackman

Halle Berry

Famke Janssen

James Marsden

Rebecca Romijn