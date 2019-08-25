X-Men Kıyamet filminini konusu ve oyuncu kadrosu

Sinemaseverler X Men Kıyamet filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. X Men Kıyamet filmi 2016 yılında vizyona girmiştir, fantastik bir filmdir. Yönetmenliğini Bryan Singer, senaryosunu ise Simon Kingberg üstlenmiştir. X Men Kıyamet filmi hakkında merak edilenler...

X Men Kıyamet filmi, Marvel çizgi romanlarındaki karakterlerden oluşmaktadır. 2014'te vizyona giren X-Men: Geçmiş Günler Gelecek Filminin devam filmi ve X-Men serisinin 8. filmi olma özelliğini taşımaktadır.

X MEN KIYAMET FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Bryan Singer'ın yaptığı, senaristliğini Simon Kingberg'in üstlendiği filmin kadrosunda James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Olivia Munn, Evan Peters, Kodi Smit-McPhee, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Lucas Till, Josh Helman, Lana Condor, ve Ben Hardy gibi isimler bulunmaktadır.

X MEN KIYAMET FİLMİNİN KONUSU

Medeniyetin şafağından beri, Apocalypse’e tanrı gözüyle bakılmaktadır. Marvel’in X-Men evreninin ilk ve en güçlü mutantı Apocalypse, birçok mutantın özelliğini kendinde toplayarak ölümsüz ve yenilmez olmuştur. Binlerce yıllık uykusundan uyandığında bulduğu dünya, onu büyük hayal kırıklığına uğratır. Kendine mutantlardan güçlü bir takım oluşturur. İçinde Magneto’nun (Michael Fassbender) da bulunduğu takımın amacı insanoğlunu gezegenden temizlemek ve Apocalypse’in saltanat sürebileceği bir dünya hazırlamaktır. Dünyanın kaderi dengede durmaktadır. Professor X’in (James McAcoy) de yardımıyla, Raven (Jennifer Lawrence) genç bir X-Men takımına yardım etmeli ve insanoğlunu tamamen yok oluştan kurtarmalıdır.